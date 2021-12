VIDEO/ „Piramida” promisiunilor false: „Eu am înțeles că, de fapt, amăgesc oamenii, așa cum am fost și eu amăgită”

„Astăzi în Moldova, mâine în toată lumea.” „Ești deschis pentru noi posibilități?” „Suntem o echipă de tineri ambițioși”. Acestea sunt doar câteva dintre mesajele, care, în ultimele luni, au împânzit rețelele sociale din R. Moldova.

În spatele lor se află reprezentanții unei așa-numite companii de „marketing în rețea”. Sediul organizației se află în centrul Chișinăului, iar în interior, aparent, jubilează o atmosferă de maxim succes și progres continuu. În realitate, însă, am găsit mai multe persoane care au pierdut mii de euro, acuzând compania de escrocherie și crearea unei piramide financiare.



Metoda de promovare a companiei este una cât se poate de simplă: angajații încearcă să recruteze noi membri, cu ajutorul unei comunicări directe. De obicei, totul decurge conform următorului scenariu: navigând pe rețelele sociale, la un moment, ne trezim cu un mesaj de la o persoană necunoscută, în care ni se vorbește despre noi orizonturi și un viitor prosper.

Procesul de racolare a potențialilor clienți

„Salut, am văzut că suntem în lista de prieteni, pe Facebook. Chiar nu demult mi-ai acceptat cererea, dacă nu greșesc, și eu am intrat pe pagina ta ca să te cunosc. Te dezvolți foarte bine, ai și activități interesante. Și vreau să te întreb ceva: dacă ți-aș spune că este așa modalitate, de a-ți crește venitul, fără să renunți la job sau la ceea cu ce te ocupi, știind că nu ai nicio limită la nivel financiar și nici profesional, într-un proiect mobil, care se dezvoltă la noi, în Republica Moldova, dar și în alte țări? Ți-ar fi interesant să vezi cu ce mă ocup eu și ce ai putea tu să faci, folosindu-ți doar calitățile pozitive și dorința pentru ceva mai mult?” Acest mesaj l-a primit unul dintre jurnaliștii ZdG de la un membru Pro Team.

În continuare, dacă arătați semne că ați fi tentat de o eventuală colaborare, veți primi un link privat, cu o conferință a liderului companiei. În intervenția sa, care durează mai mult de o oră, acesta vorbește despre cât de riscante pot fi afacerile tradiționale și spune că falimentul lor este, preponderent, inevitabil, iar prin urmare, business-ul online ar fi calea cea mai potrivită pentru a vă realiza financiar.

„Eu, când am aflat care e situația în business-ul tradițional, am înțeles că nu sunt pregătit de așa ceva. Nu vreau să investesc timpul și energia pentru a risca să deschid un business tradițional. Respectiv, când am înțeles ce-mi dă mie business-ul despre care vorbim acum și ce posibilități îmi oferă, m-a făcut să acționez imediat”, spune liderul Pro Team, Alexei Ghiba, în acea conferință online.

Alexei Ghiba, fondatorul companiei Pro Team

Cum se obține licența de membru al companiei. Prețurile licenței

Aparent, așa-numitul „business” este construit în jurul fenomenului cashback, adică procesul prin care, din suma cheltuită într-un magazin online sau offline, cumpărătorului îi este rambursat un anumit procent. Din momentul în care ați devenit membru al companiei, primiți accesul la o platformă, numită Switips, unde puteți face cumpărături online și puteți beneficia de un cashback, în mediu, de patru la sută. În același timp, aveți posibilitatea de a negocia cu diferite magazine, care ar putea deveni, în viitor, parteneri ai platformei. Doar că intrarea în comunitatea Pro Team costă … și costă scump. La început, noul membru este pus în fața unei alegeri. Mai exact, pentru a continua activitatea și a putea genera venituri, acesta trebuie să procure o licență. Așa-numitele licențe sunt de cinci tipuri: prima valorează 60 de euro, a doua – 230, a treia – 600, a patra – 1000 și a cincea – 1500 de euro. În încheierea conferinței, liderul Pro Team îndeamnă spectatorii să-l contacteze, prin intermediul persoanei care i-a racolat.

Cele cinci tipuri de „licențe” ale companiei Pro Team

Ajungând în această fază, aveți în față două scenarii: dacă sunteți interesat, urmează să luați legătura cu unul dintre liderii companiei, iar dacă vă retrageți, riscați să fiți intimidați de către persoana care a încercat să vă racoleze. Din acest moment, armonia totală pare să dispară și să apară primele semne de întrebare. „Ce zici, Andrian, stai pe gânduri, da? Eu am înțeles, Andrian, nicio bază în tine mai pe scurt. De ce nu răspunzi, „uăi”? „Doamne, ce minte limitată poți să ai. Așa o recomandare de la mine, informează-te mai bine, ca să înțelegi ce înseamnă marketing de rețea, după să-ți faci concluzii atât de proaste.” Acestea sunt doar câteva dintre mesajele, cu tentă agresivă, pe care membrii Pro Team le-au trimis potențialilor clienți, care au refuzat colaborarea ulterioară.

Contrastul dintre realitate și așteptări

Noi am luat legătura cu unul dintre membrii Pro Team, ne-am arătat interesați de proiect și i-am propus o întâlnire, tête-à-tête, pentru a afla mai multe detalii. La întrebarea dacă, după investiția banilor, vom avea garanția unui venit convenabil, reprezentantul Pro Team s-a eschivat, vorbindu-ne despre proprietățile abstracte ale așa-numitei licențe. Dar a fost mult mai concis, atunci când l-am întrebat despre salariul pe care l-am putea avea în prima lună.

Întâlnirea cu reprezentatul Pro Team

Reporter ZdG: Dacă investesc 1000 sau 1500 de euro, în ce perioadă o să-mi întorc toți acești bani?

Reprezentant Pro Team: Îți spun despre licență și ce înseamnă licența, la început. Noi avem o școală specială, în care s-au investit mulți bani și efort.

Reporter ZdG: Care ar fi venitul minim în prima lună? Presupunem că eu încep de azi.

Reprezentant Pro Team: Prima lună noi punem accentul pe crearea unei baze de câțiva parteneri, ca tu să ai cu cine lucra și să-ți fie mai simplu. Venitul mediu este undeva în jur de 900-960 de euro.

Reporter ZdG: E venitul tău de acum sau din prima lună?

Reprezentant Pro Team: Din prima lună.

Doar că, după cum am aflat ulterior, promisiunile și realitatea par să se afle în contrast. ZdG a identificat mai multe persoane care au fost implicate în „afacerea” Pro Team, iar toate par să fi parcurs același drum: de la partener cu perspective de milioane la victimă. Ana (nume schimbat) a fost parteneră Pro Team timp de trei luni.

Ana: Promisiunile erau destul de mari și destul de „wow”.

Reporter ZdG: Vi s-a spus o sumă ca să puteți obține licența Pro Team. Despre care sumă este vorba?

Ana: Mi s-a spus despre trei licențe: 60 de euro, 1000 de euro și 1500 de euro. Eu, ca și practic oricine de acolo, nu am avut această sumă la ciorap. Am apelat la credit. În câteva zile mi s-a oferit creditul. Am dat banii, fără să mă gândesc. De la început, nu am avut rezultate și mi s-a spus să iau o pauză de la lucrul pe care îl aveam în paralel, ca să pot oferi aici mai mult timp. Eu am fost mai motivată, după ce am căpătat primul partener și am văzut că nu e atât de greu să faci bani. Apoi mi s-a propus să mai iau o licență, că datorită ei, o să am rezultate mai bune și voi avea mai multe facilități. Iarăși n-am stat pe gânduri și am mai luat un credit. Succese nu am mai avut și m-am plictisit să aștept ca rezultatul meu să depindă de răspunsul cuiva. Apoi, au apărut întrebări la starea mea financiară. Trebuia să achit lunar creditele, iar acolo, în fiecare lună, trebuia să mai achităm câte 50 de euro, pentru oficiu.

Reporter ZdG: O clipă, ca să lucrați în oficiul lor, trebuie tot dvs. să achitați lunar? Cât costă să stați în oficiul Pro Team?

Ana: 50 de euro, dar prima mea lună a costat 80 de euro.

Reporter ZdG: A doua licență pe care ați cumpărat-o cât v-a costat?

Ana: O mie de euro.

Reporter ZdG: Și prima, și a doua, câte o mie?

Ana: Da! Apoi, am făcut „upgrade” la prima ca să am acces la magazine și la alte chestii. Am făcut upgrade cu 600 de euro. Din partea lor am avut de câștigat aproximativ 150 de euro.

Reporter ZdG: Dumneavoastră, în trei luni de activitate în compania Pro Team, ați investit două mii de euro pentru licențe, plus 600 de euro pentru actualizarea unei licențe, și alte 150 de euro pentru chiria sediului. Și în toată această perioadă ați câștigat 150 de euro, da?

Ana a zâmbit și ne-a spus că, pentru a face față problemelor financiare din perioada activității ei în cadrul Pro Team, a mai apelat la alte două credite. În total, timp de trei luni, ea a contractat patru credite.

Nu ai bani, ia credit. Nu obții credit, ia un telefon în rate

În cazul în care victima nu dispune de banii necesari pentru licență, iar solicitarea de credit îi este respinsă, cei de la Pro Team recurg la „planul B”. Persoanei i s-ar propune să cumpere un telefon mobil în rate, ca ulterior să-l vândă contra unei sume mai mici, dar suficientă pentru a putea achita licența. Potențialii cumpărători ai telefonului ar fi găsiți tot de către liderii Pro Team. Prin asta a trecut și Olga (nume schimbat), care abia împlinise 18 ani, când a acceptat să intre în „afacere”. Mama ei a fost de acord să ne povestească istoria fiicei sale.

Întâlnirea cu mama unei victime, care a fost de acord să ne povestească istorii fiicei sale

„Copilul meu a vrut, pe timp de vară, să-și găsească ceva de lucru. Într-o zi, ea revine acasă, era o duminică, și îmi spune că este angajată oficial. Spunându-mi asta, am crezut că are vreun contract oficial, dar nu m-am gândit să o întreb despre acest lucru. Peste vreo două sau trei săptămâni, vin acasă și îl găsesc pe copilul meu plângând. Ea mi-a spus că în ziua în care m-a anunțat că lucrează oficial, i s-a propus să se înscrie într-o companie, dar pentru asta avea nevoie de o licență. Licența costa 1000 de euro. Au întrebat-o dacă părinții o să fie de acord să achite această sumă, iar ea le-a spus că nu. Dar ei au avut pregătit un plan de rezervă. Dacă nu are 1000 de euro, trebuia să ia un credit. Evident, ea nu putea apela la credit, pentru că nu are în spate nimic realizat. Soluția era să ia un telefon în rate. Ca să înțelegeți, Pro Team-ul se află pe strada Ismail, iar tot acolo, peste drum, se află și magazinul unde poate fi procurat telefonul, dar și Easy Credit-ul și Iute Credit-ul. Până la urmă, au luat un telefon de peste 26 de mii. Și neavând cui să-l vândă, l-a vândut tot lor, cu 20 de mii”, povestește mama Olgăi. Tânăra, pe lângă ratele suplimentare, ar mai fi pierdut și alte șase mii de lei din prețul propriu-zis al telefonului.

„Mai mult decât atât, i-au sugerat să ia o cartelă falsă, pe care cei de la credit ar putea să o sune pe mama ei, adică pe mine. Evident că nu m-au apelat, deși eram indicată ca persoană garant. Apoi au rupt cartela și au aruncat-o. O fată din oficiul lor a răspuns la telefon și s-a prezentat cu identitatea mea, confirmând că e de acord și că știe despre intențiile copilului. Când am aflat despre cele întâmplate, i-am zis copilului să-mi aducă contractul de muncă și contractele cu Easy Credit și Iute Credit, și actul de predare-primire. Mi-a zis că nu a existat un contract. Nu mi-a arătat nici licența, pentru că nu era vorba despre o foaie cu ștampilă, cum mă așteptam, ci despre un număr IT. Adică, după ce a achitat, a primit un link, pe care putea să se logheze în sistemul lor. Ea nu a făcut niciun ban. Timp de o lună, cât a lucrat, nu a avut nici cinci bănuți pe contul ei. La poliție mi s-a spus că au fost chemați băieții. Ei au prezentat toate documentele, iar singura încălcare identificată de poliție a fost că ei nu fac contracte de muncă”, explică interlocutoarea.

Înlocuirea datelor reale. Manipularea din interiorul companiei

ZdG a intrat în posesia unui act de primire-predare, obținut de la o victimă, care, pentru a obține licența de membru al Pro Team, a fost nevoită să treacă prin aceeași schemă, cu procurarea unui telefon în rate. Din spusele ei, telefonul de model Iphone 12 Pro MAX ar fi costat-o puțin peste 26 de mii de lei. Doar că, în actul de primire-predare, a fost indicată suma de 16.499 de lei. Noi am accesat câteva site-uri de specialitate și am căutat prețul acestui model de telefon, care, preponderent, este cuprins între 25 și 31 de mii de lei. Victima nu a avut un răspuns concret la întrebarea de ce compania Pro-Team a recurs la înlocuirea datelor reale. Dar a presupus că, în cazul în care se răzgândea sau părinții ei aflau, liderii structurii i-ar fi returnat cu 10 mii de lei mai puțin și totul ar fi fost în limita legalității.

Actul de primi-predare, obținut de la o victimă

Când victimele ajung să-i întrebe pe liderii companiei de ce veniturile lor nu corespund cu promisiunile, aceștia le reproșează că, de fapt, ei nu au lucrat suficient de productiv pentru a ajunge la salariul dorit, în același timp, prezentându-le exemplele altor colegi, care înregistrează performanțe mult mai mari în activitatea lor. Realitatea pare să fie destul de simplă.

Potrivit unei victime, liderii Pro Team mimează angajarea în colectiv a câtorva muncitori falși, care ar crea o iluzie generală că proiectul funcționează și se dezvoltă activ. „Din câte am înțeles eu, trebuia să aduc alte persoane, care să se înregistreze, iar de pe urma acestui lucru, să beneficiez de un anumit procent. Mi-au promis 150 de euro din fiecare licență nouă. E ca un fel de piramidă, după cum am înțeles. Normal că oamenii nu erau de acord cu această idee, iar eu am înțeles că, de fapt, amăgesc oamenii, cum am fost și eu amăgită. Acolo sunt două-trei persoane dintr-o mie, pe care ei îi țin ca să demonstreze cuiva că se pot obține rezultate. Prin ei încearcă să-i manipuleze pe alții”, susține una dintre victime.

Cine stă în spatele proiectului?

Proiectul „Pro Team” este gestionat de compania „Goproteam International”, fondată în februarie 2021 de către Alexei Ghiba. Acesta este foarte activ pe rețelele sociale, atacând și amenințând persoanele care îi critică, public, compania. „Tu ce-ți permiți să scrii și să mă etichetezi pe mine, afirmând așa lucruri, limitatule? Tu ești judecător ca să afirmi așa ceva? Tu măcar știi diferența dintre piramidele financiare și marketing în rețea, ca să scrii așa prostii? Tu știi că răspândirea de informații false se pedepsește prin lege?”, i-a scris liderul Pro Team unui utilizator de pe rețelele sociale, care i-a criticat într-o postare proiectul. În același timp, Ghiba îndeamnă lumea să-l contacteze pentru a se alătura proiectului. Însă, atunci când persoanele i se adresează direct, acesta le sugerează că, dacă vor să obțină succes, au nevoie doar de cea mai scumpă licență.

„Diferența dintre L95 și L185 este doar de 400 de euro, dar, la L95 voi nu aveți posibilitatea de a lupta pentru călătoria în Mexic. Dacă vreți să mergeți cu noi în călătoria gratuită din Mexic și să aveți procent maxim din toate acțiunile pe care le faceți, asta ar fi posibil doar cu licența L185. Dacă aveți sumele de 600 de euro, ați fi dispuși să găsiți și restul 400 de euro și să porniți corect, având șansele să mergeți în Mexic?”, i-a răspuns liderul Pro Team unei persoane care s-a arătat interesată de serviciile companiei.

Doar că și mult promisa călătorie gratuită în Mexic a rămas la nivel de promisiune, cel puțin pentru noii membri, convinși să cumpere cea mai scumpă licență, pentru că, de fapt, în Mexic, au ajuns doar cinci oameni din Pro Team – Alexei Ghiba și apropiații lui. Acest lucru a fost confirmat chiar de către liderul companiei, într-o conferință online. Totodată, acesta promite, pentru anul viitor, o nouă călătorie „grandioasă” în Dubai și invită tot mai multă lume să i se alăture.

Banca Centrală a Rusiei a clasificat platforma Swittips cu statut de posibilă piramidă financiară

Datele publice arată că Alexei Ghiba și-a început cariera la compania americană Southwestern Advantage, un proiect antreprenorial pentru studenți, unde a activat timp de patru luni, între iunie și septembrie 2011. Principiul companiei este de a recruta studenți de colegiu și universitate în rol de antreprenori independenți pentru a vinde cărți educaționale, software și abonamente la site-uri, din ușă în ușă, folosind metode de vânzare directă.

Este o politică care seamănă cu cea aplicată de către compania Pro Team. După despărțirea de Southwestern Advantage, Alexei Ghiba a plecat în Rusia, unde a activat în mai multe domenii, printre care modeling sau marketing. În ultimii ani petrecuți acolo, acesta a făcut cunoștință cu Anton Agafonov – unul dintre fondatorii companiei Win Win People Capital (WWPC), care activează conform aceluiași principiu precum Pro Team, propunând cashback pe platforma Swittips, ulterior racolând membri noi prin intermediul licențelor, vândute pentru aceleași sume care variază între 60 și 1500 de euro.

Anton Agafonov, vice-președintele companiei Winwin People Capital

Banca Centrală a Rusiei a clasificat platforma Swittips cu statut de posibilă piramidă financiară. Cu toate astea, liderul Pro Team, Alexei Ghiba, nu ascunde legătura pe care o are cu Agafonov, numindu-l invitat special al proiectului său, iar în așa-numitele prezentări despre activitatea companiei, din cadrul conferințelor sale online, folosește logo-ul companiei WWPC.

Denumirea companiei WinWin People Capital, utilizată de Alexei Ghiba, în conferințele lui

Avocații consultați de ZdG afirmă că, oficial, atât Pro Team, cât și WWPC, formate ambele în jurul platformei Swittips, nu pot fi numite piramide financiare clasice, pentru că au la dispoziție un produs: cashback-ul, care, însă, nu poate fi considerat o sursă de venit, nefiind nimic mai mult decât o metodă de a economisi. Adăpostindu-se însă la umbra unui produs iluzoriu, acest tip de ”afaceri” își poate continua activitatea în limitele legalității. Sursa de venit a membrilor acestor companii corespunde însă cu principiile de bază ale unei piramide financiare: cu cât mai multă lume ai racolat, cu atât mai mare este profitul.

Reacția liderilor Pro Team

În lipsa lui Alexei Ghiba, plecat în Ucraina, am încercat să discutăm la sediul companiei „Goproteam International” cu cineva dintre liderii proiectului. Ion Buraga s-a eschivat de la orice responsabilitate, redirecționându-ne către Alexei Ghiba. „Eu nu am nicio atribuție în compania Pro Team, eu sunt doar partener,” ne-a spus el, într-o convorbire telefonică. Inițial, Alexei Ghiba a evitat să discute cu ZdG, spunând că are aceleași drepturi ca orice alt partener al proiectului, dar a acceptat să răspundă la întrebările noastre, după ce i le-am remis, în prealabil.

Ion Buraga și Alexei Ghiba, doi dintre liderii proiectului Pro Team

„Noi nu sugerăm persoanelor să apeleze la credit sau la telefon în rate, persoana liber poate să-și cumpere cea mai mică licență, cu 60 de euro, și să depună cu mult mai mult efort, că să ajungă la un anumit rezultat. Iar referitor la actul de primire-predare, nu am idee de unde și până unde s-a ajuns la așa situație și ce legătură avem noi cu asta,” ne-a răspuns Alexei Ghiba.

Liderul Pro Team a avut o explicație și referitor la călătoria în Mexic. „Mexico e călătoria care s-a organizat de companie pentru partenerii care au licență maximă și ating un anumit rezultat. Aici nu contează: sunt apropiați sau nu, condițiile sunt valabile pentru toți absolut,” ne-a transmis Alexei Ghiba.

Acuzațiile referitor la colaboratorii falși, aranjați în echipă pentru a crea iluzia că proiectul se dezvoltă activ, liderul Pro Team le-a numit absurde. „Nu există așa oameni care sa dea iluzia că totul merge bine, este ceva total absurd.” De asemenea, Alexei Ghiba a spus că munca în compania lui „nu e o plimbare în parc, iar cei care doresc să obțină ceva, trebuie să depună un efort colosal, dar nu să caute minusurile proiectului, doar pentru a-și masca slăbiciunile”. Totodată, liderul Pro Team susține că platforma Swittips, cu care colaborează, nu poate fi numită o piramidă financiară, pentru că statutul pe care i-l atribuie Banca Centrală a Rusiei are doar caracter de „recomandare” și nu are nicio putere juridică.

În urma multiplelor plângeri din partea oamenilor pe rețelele sociale, deputatul PAS, Victor Spînu, în luna septembrie curent, a trimis o solicitare către Consiliul Concurenței pentru a verifica activitatea proiectului. La începutul lunii noiembrie, instituția a anunțat că a identificat „semne de desfășurare ilegală a activității de întreprinzător, precum și semne de încălcare a legislației muncii”, iar sesizarea a fost remisă, conform competenței, Serviciului Fiscal de Stat și Inspectoratului de Stat al Muncii.

Răspunsul Consiliului Concurenței, la solicitarea deputatului PAS, Victor Spânu

La solicitarea ZdG de a ni se furniza numărul de plângeri depuse în ultimele luni pe numele companiei Pro Team, Inspectoratul General al Poliției ne-a comunicat că, în anul curent, а fost pornită о саuză реnală conform semnelor

constitutive аlе infracțiunii prevăzute de аrt. 190 alin.(5) Cod penal al R. Moldova (escrocheria), în descrierea сărеiа figurează platforma,,PROTEAM”.