Noul-vechi președinte al CSM, despre concursul cu un singur candidat, influență politică și hotărâri „necesare”

Actualul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Victor Micu, care astăzi, 23 ianuarie, a fost reconfirmat în funcție pentru următorii patru ani, susține că nu a existat niciun impediment pentru oricare alt membru al CSM de a-și înainta candidatura. Micu a recunoscut că subiectul a fost discutat anterior între membrii Consiliului, dar că nu au existat alți pretendenți, de aceea nu au fost propuse nume doar pentru a mima un concurs cu mai mulți candidați și a asigura o polaritate. Întrebat de presă dacă a reușit în perioada primului mandat să asigure consolidarea sistemului judiciar, Victor Micu a evitat să răspunsă direct. Acesta a declarat că organul și-a făcut datoria în limitele prevăzute de lege, dar a admis că ar exista unele greșeli ale sale sau ale CSM-ului. Micu a dat asigurări că instituția nu a fost niciodată influența politic și nu va fi nici în viitor.

După ce a fost votat în unanimitate de cei 11 membri ai Consiliului, fiind singurul candidat înregistrat în cursa pentru fotoliul de șef al CSM, Victor Micu a răspuns la întrebările presei.

Întrebat dacă a fost suprins de faptul că a fost propus pentru un nou mandat de președinte și că a fost votat unanim de colegii săi, Victor Micu a declarat că nu a existat niciun impediment ca oricare alt membru CSM să-și înainteze candidatura pentru funcția respectivă.

„Așa s-a primit, am fost înaintat de un coleg din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, de către Moraru Petru, s-a pus la vot, s-a respectat procedura de votare, prin vot secret, dvs ați văzut cum s-a desfășurat, s-a respectat legea cu privire la CSM și Regulamentul cu privire la alegerea președintelui”, a răspuns Micu, care a mai precizat că subiectul a fost discutat între memebrii CSM înainte de ședința de astăzi.

Victor Micu a evitat răspundă direct dacă în perioada primului său mandat a reușit să consolideze sistemul judiciar.

„Poate că sunt unele greșeli ale mele și ale CSM, că nu am fost mai insistenți la unele chestiuni ce se referă la organizarea sistemului judecătoresc, au fost mai multe proiecte de lege”, a declarat Micu, precizând că acceptă orice critică constructivă.

„Am tras niște concluzii din unele chestiuni, nu vreau să vorbesc acum concret, dar cel mai important este ca un judecător să fie imparțial, independent și să aibă o atitudine foarte conștiincioasă față de serviciu și față de societate, pentru că judecătorul este o parte a societății. Nu suntem niște persoane din afară, locuim, trăim în R. Moldova și prin ce poate face judecătorul ca să contribuie în acest sens? Poate să adopte o hotărâre legală și întemeiată, prin acest lucru el își exteriorizează și își manifestă acțiunile sale”, a punctat Micu.

Victor Micu susține că CSM „și-a făcut datoria în limitele prevăzute de lege”.

„Evident că sunt interpretări, ele întotdeauna vor fi, prentru că am adoptat hotărâri la CSM dureroase, chiar față de colegi, neplăcute în sensul omenesc, dar care au fost necesare față de unii colegi. În ultima perioadă am fost criticați de unii colegi de breaslă că suntem prea duri față de unii judecători, dar am considerat întotdeauna că important este să fim obiectivi. Dacă judecătorul într-adevăr nu a încălcat nimic, urmează și, în primul rând aceasta este obligația CSM-ului, ca judecătorul să fie apărat, dar dacă a încălcat, chiar dacă suntem colegi, până la urmă trebuie să fie sancționat pentru acțiunile pe care le-a desfășurat”, a declarat Micu, care a confirmat că ex-magistrata Domnica Manole, dată afară din sistem în iulie 2017, a adresat o cerere de restabilire în funcție, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională verificarea judecătorilor de către SIS. președintele CSP spune că subiectul urmează a fi examinat în cadrul ședințelor viitoare a organului și să se pronunțe prin a admite sau a respinge cererea ex-judecătoarei.