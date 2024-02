Noi detalii din „Piramida promisiunilor false”. ZdG câștigă în instanță, dar liderul proiectului este achitat în dosarul penal. Judecătoarea constată că procurorii au încadrat greșit faptele acestuia, după ce au renunțat la învinuirea pentru escrocherie

ZdG a câștigat procesul cu liderul „piramidei promisiunilor false” în care acesta solicita prezentarea scuzelor publice și repararea prejudiciului moral în sumă de 100 de mii de lei. În dosarul penal însă, acesta a fost achitat. Judecătoarea care a examinat dosarul a constatat că procurorii au încadrat greșit faptele lui Alexei Ghiba, liderul proiectului și cel despre care acuzatorii de stat anunțau în martie 2022 că riscă „de la 2 la 15 ani de închisoare”. În instanță, acuzatorii de stat nu au cerut decât aplicarea unei amenzi pe numele lui Ghiba, după ce au clasat dosarul inițiat pentru escrocherie.

În articolul „Piramida” promisiunilor false: „Eu am înțeles că, de fapt, amăgesc oamenii, așa cum am fost și eu amăgită”, publicat de ZdG pe 23 decembrie 2021, relatam despre un proiect activ la acea vreme pe rețelele sociale care a lăsat mai multe persoane fără mii de euro, iar ulterior, acestea au ajuns să acuze compania de escrocherie și de crearea unei piramide financiare.

Activitatea Pro Team era construită în jurul fenomenului cashback, adică procesul prin care din suma cheltuită într-un magazin on-line sau off-line cumpărătorului îi este rambursat un anumit procent. Din momentul în care deveneați membru al companiei, primeați accesul la o platformă numită Switips, unde puteați să faceți cumpărături on-line și să beneficiați de un cashback, în medie, de patru la sută. În același timp, aveați posibilitatea de a negocia cu diferite magazine, care ar fi putut deveni în viitor parteneri ai platformei.

Doar că intrarea în comunitatea Pro Team costa… și costa scump. La început, noul membru era pus în fața unei alegeri. Mai exact, pentru a-și continua activitatea și pentru a putea genera venituri, acesta trebuia să procure o licență. Așa-numitele licențe erau de cinci tipuri: prima valora 60 de euro, a doua – 230, a treia – 600, a patra – 1000 și a cincea – 1500 de euro. Apoi, pentru a-și rambursa investițiile, noul membru al Pro Team trebuia să racoleze noi persoane, care, la rândul lor, trebuiau să cumpere licențe, iar din prețul lor, un procent anume era încasat de el. Afacerea își are originile în Rusia, iar platforma Swittips, în jurul căreia este construit proiectul Pro Team, este clasificată de Banca Centrală a Rusiei ca fiind o „posibilă piramidă financiară”.

La scurt timp după publicarea anchetei, un angajat al Inspectoratului General al Poliției (IGP) ne-a contactat pentru a solicita anumite informații pe care le-am identificat pe parcursul documentării subiectului. Reprezentanții IGP ne-au comunicat că în 2021 a fost pornită o cauză penală, conform semnelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 190, alin. (5) Cod penal al R. Moldova (escrocherie), în descrierea căreia figura platforma Pro Team.

În ianuarie 2022, Alexei Ghiba, liderul proiectului, a solicitat dezmințiri de la ZdG, prezentarea scuzelor publice și repararea prejudiciului moral în sumă de 100 de mii de lei. În cerere se menționa că articolul publicat de ZdG ar fi lezat onoarea și demnitatea persoanelor care figurează în proiectul Pro Team. Ulterior, acesta a acționat redacția în judecată.

La sfârșitul lunii martie 2022, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) publica un comunicat în care anunța destructurarea proiectului Pro Team, după o investigație a procurorilor, în colaborare cu Direcția Generală Urmărire Penală și Inspectoratul Național de Investigații.

Dosarul penal în care era vizat Alexei Ghiba și cererea acestuia de chemare a ZdG în judecată s-au examinat în paralel. În iunie 2022, judecătoarea Maria Muruianu de la Judecătoria Chișinău a scos de pe rol cererea de chemare în judecată depusă de Ghiba împotriva ZdG, după ce nici el, nici avocatul său, nu s-au prezentat la ședințe. Ulterior, acesta s-a adresat repetat, iar pe 14 decembrie 2023, tot Maria Muruianu a dispus respingerea cererii ca fiind neîntemeiată. Pentru că nu a fost atacată la CA Chișinău, la 16 ianuarie 2024 aceasta a devenit irevocabilă.

Între timp, tot la Judecătoria Chișinău, Alexei Ghiba a fost achitat în dosarul penal în care procurorii anunțau că risca să ajungă la pușcărie.

Sentința a fost emisă joi, 25 ianuarie, de către magistrata Aurelia Cazacliu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. În instanță a ajuns doar unul dintre cele două dosare deschise pe numele lui Ghiba. Dosarul deschis pentru escrocherie nu a mai ajuns în instanță. Conform purtătorului de cuvânt al PCCOCS Emil Gaitur, nu au fost acumulate suficiente probe, iar procurorul de caz a renunțat la învinuire.

„După trimiterea în judecată a dosarului de învinuire pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 241/1 al Codului penal, inculpatul a fost scos de sub urmărire penală în raport cu infracțiunea prevăzută de art. 190 al Codului penal, din motivul insuficienței probelor care au putut fi acumulate”, a comunicat pentru ZdG Emil Gaitur.

În instanță, acuzarea de stat a fost reprezentată de procurora Olga Casian.

Deși anterior, într-un comunicat de presă, procurorii anunțau că Ghiba risca de la 2 la 15 ani de închisoare sau amendă de la 85 de mii la 135 de mii de lei, în timpul procesului de judecată, procurorul de caz a solicitat recunoașterea vinovăției lui Alexei Ghiba de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 241/1 alin. (1) Cod penal și aplicarea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 1400 de unități convenționale (70 de mii de lei, n.r.).

Alexei Ghiba nu și-a recunoscut vina, declarând în fața instanței că Ziarul de Gardă „a promovat ideea precum că se preluau bani de la clienți pentru folosirea platformei Swittips, ceea ce nu este adevărat”.

Conform sentinței, în proces au fost audiate mai multe părți vătămate, care au relatat cum au ajuns să piardă bani și ce se întâmpla când aceștia ziceau că nu dețin resurse financiare: li se propunea să cumpere telefoane mobile în credit, care ulterior erau vândute cu ajutorul lui Ghiba sau să ia credite de la bănci. Instanța a anulat mai multe probe dobândite prin intermediul măsurilor speciale de investigație, „întrucât acuzatorul de stat nu a prezentat în fața instanței persoana investigator sub acoperire în vederea verificării identității reale a acestuia”.

„Instanța reține că deși inculpatului i se impută încălcarea prevederilor legale potrivit cărora activitatea desfășurată de către Ghiba Alexei urma să fie înregistrată și autorizată, acuzatorul de stat nu a identificat acele prevederi legale potrivit cărora inculpatul Ghiba Alexei urma să purceadă la înregistrarea și licențierea activității financiare, realizată sub forma unei «piramide financiare»”, se precizează în sentință.

Judecătoarea Aurelia Cazacliu a indicat totuși că acțiunile inculpatului Alexei Ghiba au avut ca formă de realizare desfășurarea unei activități interzise de lege – „practicarea ilegală a activității de întreprinzător, soldată cu obținerea unui profit în proporţii mari, săvârşită prin desfăşurarea unor genuri de activitate interzise de lege.”

Magistrata însă a ajuns la concluzia că procurorii au încadrat greșit faptele lui Alexei Ghiba.

„Instanța reține că acțiunile inculpatului Ghiba Alexei au avut ca formă de realizare – desfășurarea unei activități interzisă de lege și anume, prin art. 9/1 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992 și urmau să fie examinate de către acuzator sub aspectul componenței de infracțiune prevăzută de art. 241 al. (1) lit. b) Cod penal – practicarea ilegală a activității de întreprinzător, soldată cu obținerea unui profit în proporții mari, săvârșită prin desfășurarea unor genuri de activitate interzise de lege”, se spune în sentință.

„Instanța respinge argumentul apărării despre natura activității desfășurată de către inculpat și anume că aceasta nu constituie o «piramida financiară», ci o vânzare prin rețele (multilevel marketing (MLM)), care, la rândul ei, constituie o metodă populară de desfacere și comercializare a produselor prin agenți comerciali independenți (distribuitori) și nu de către persoane racolate prin recrutare prin obținerea profitului din înscrierea noilor recruți. Or, activitățile adiționale de vânzări prin rețele (multilevel marketing (MLM)), la licența eliberată prin intermediul echipei conduse de Ghiba Alexei, constituie doar o acoperire voalată a activității financiare piramidale, care are ca scop operarea sau promovarea unui sistem promoțional piramidal, care aduce un venit considerabil promotorilor acestui sistem și care induce în eroare alți consumatori cu referire la natura profitabilă a acestei investiții. Totodată, în partea ce ține de acțiunile inculpatului Ghiba Alexei cu privire la inducerea în eroare a părților vătămate cu privire la investiția profitabilă, instanța menționează că aceste acțiuni urmează a fi examinate sub aspectul prezenței sau lipsei în acțiunile acestuia a semnelor componenței infracțiunii de escrocherie”, constată instanța.