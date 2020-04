Magistratul de la CA Chișinău, mama căruia deține un teren ce se vinde cu 95 de mii de euro, vine cu o reacție. Ce a înțeles judecătorul și ce a scris, de fapt, ZdG

Ziarul de Gardă a constatat anterior că mama judecătorului Igor Mânăscurtă de la Curtea de Apel Chișinău este proprietara unui teren de 7 ari amplasat în mun. Chișinău. Într-un articol publicat la 29 aprilie, ZdG a scris că imobilul se vinde în această perioadă cu 95 de mii de euro, echivalentul a 1,8 milioane de lei. Înainte de publicarea acestui material, reporterii ZdG l-au apelat pe judecător pentru detalii, însă acesta a precizat scurt că „nu deține careva informații” la acest subiect.

Deși, fiind solicitat, nu a vrut să vină cu o reacție, o zi mai târziu, judecătorul ne-a expediat un mesaj în care a subliniat că jurnaliștii au reflectat „fapte denaturate, care nu corespund realității” și că acestea îi „aduc atingere onoarei și demnității”.

ZdG a scris că terenul, menționat într-un anunț de vânzare, aparține mamei judecătorului Mânăscurtă și că acesta se vinde la un preț de 95 de mii de euro. Contactată telefonic, mama judecătorului, Iulia Mânăscurtă, ne-a confirmat că acest teren îi aparține, iar informația este confirmată și de datele cadastrale consultate de ZdG, care arată că bunul imobil scos la vânzare aparține Iuliei Mânăscurtă.

„Astfel cu privire la informația că mama judecătorului deține un teren în valoare de 3 mln. lei, care de fapt este principalul accent pus pe știrea răspândită, este relevant faptul că acest teren de 7 sote, cu statut de ,,grădină” la momentul vânzării-cumpărării din extravilanul c. Stăuceni, a fost procurat la prețul de 902 lei, în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat în 2011 între părțile acestui contract, care a fost întocmită în formă scrisă și autentificată notarial, și reprezintă manifestarea de voință a acestor părți, anume de a cumpăra și a vinde terenul la prețul de 902 lei”, ne-a scris judecătorul.

Menționăm că ZdG a apelat la numărul de telefon afișat pe portalul de anunțuri pentru a preciza dacă terenul este în vânzare și dacă prețul acestuia este, într-adevăr, de 95 de mii de euro. La numărul de contact afișat la anunțul respectiv ne-a răspuns o persoană care a confirmat faptul că terenul se vinde, menționând că prețul este 95 de mii de euro, însă acesta poate fi negociat.

„Faptul publicării pe anumite portale de plasare a anunțurilor a informației despre vânzarea terenului cu 95 mii Euro, este ori o eroare, ori o metodă de a influența artificial prețul pe piață la terenurile vândute (în realitate acesta nefiind în vânzare), ori o comandă a unor persoane în scopul de a mă denigra și discredita personal pe mine, precum și submina puterea judecătorească pentru a crea o neîncredere în justiție, iar pe de altă parte de a obține ,,dividende” în baza unor ,,fak news”, făcute la comandă. Or, scopul urmărit de către ZdG prin știrile defăimătoare a fost de a crea o impresie falsă a faptului că judecătorul deține bunuri fabuloase prin intermediul mamei sale, pe care nu putea să le obțină din venituri legale”, mai reacționează judecătorul.

Igor Mânăscurtă insistă că mama sa i-a comunicat reporterului ZdG că a procurat acest teren cu doar 902 lei când, în realitate, Iulia Mânăscurtă nu ne-a oferit această informație, oferindu-ne următoarea reacție:

„Eu pot să vă spun că am avut o fiică care a lucrat mai mulți ani în Israel. Ea s-a căsătorit și cât a lucrat peste hotare, ea îmi trimitea bani. Eu strângeam banii, am cont la bancă și m-am gândit să cumpăr ceva pentru dânsa și am luat acest teren. Știți care-i socoteala, soțul ei a murit într-o avarie și fiica mea tot a decedat. Eu m-am gândit să am acest teren și îl țineam că dacă se va întâmpla ceva cu mine, să dispun de bani. Eu vă spun precis, sunt într-o vârstă înaintată și am 80 de ani. Nu aș vrea să mă cheme pe undeva și să îmi pună întrebări”, a precizat mama judecătorului.