LIVE/ CA Chișinău examinează recursul avocaților în dosarul Filat

Miercuri, 26 iunie, Curtea de Apel Chișinău examinează recursul depus de avocații lui Filat, în cadrul celui de-al doilea dosar penal pe numele acestuia, împotriva deciziei Judecătoriei Chișinău prin care a fost respinsă solicitarea apărării de a sesiza Curtea Constituțională.

Ora 11.15: Vlad Filat a fost escortat în ședință.

Avocații lui Filat au cerut anterior să fie verificată constituționalitatea articolului 40, aliniatele 1 și 3, Cod de Procedură penală, care se referă la „competența teritorială în materie penală” și la instanța competentă să examineze un dosar. Mai exact, apărarea a invocat faptul că, în rechizitoriu, nu a fost stabilit locul comiterii infracțiunii incriminate acestuia, deci, nu ar fi clar de ce dosarul trebuie să fie examinat la Judecătoria Chișinău.

Totodată, aceștia au făcut referire la norme constituționale care ar fi în contradicție cu acel articol din Cod și care ar încălca prezumția nevinovăției.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, Vladimir Filat este învinuit de săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Fostul premier este acuzat că ar fi încheiat un contract de asistență în campania electorală pentru un partid politic la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanță din Washington, SUA. Pentru serviciile contractate, fostul premier ar fi achitat către compania nerezidentă, suma totală de 12 847 902 lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar, în care erau depozitate mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii.

Fostul premier se află după gratii de 3 ani și jumătate, fiind condamnat într-un alt dosar pentru corupere pasivă și trafic de influență în urma unui autodenunț depus de Ilan Șor.