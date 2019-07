Judecătoria Chișinău examinează astăzi plângerea penală depusă de Platon pe numele lui Harunjen

Astăzi, 9 iulie, la ora 15:00, judecătorul Serghei Papuha urmează să examineze plângerea depusă de către Veaceslav Platon în 2018 privind pornirea cauzei penale în privința lui Eduard Harunjen, a lui Adrian Popenco, a Adrianei Bețișor și a lui Andrei Băeșu. Ședința va avea loc la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

În plângerea depusă, Platon menționează că cei patru ar fi acționat în interesul lui Ilan Șor, deoarece nu au pus sechestru pe avionul în valoare de circa 400 de milioane de lei procurat, în decembrie 2014 , din banii furați din sistemul bancar al R. Moldova, de către liderul Partidului „Șor”, condamnat de prima instanță la șapte și șase luni în dosarul furtului miliardului.

Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Acesta este învinuit că ar fi obținut, prin scheme ilegale, aproximativ 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014.

În 2017, Veaceslav Platon a primit alți 12 ani de închisoare în cel de-al doilea dosar deschis pe numele său pentru corupere activă și escrocherie. Potrivit actului de inculpare, pe parcursul anului 2016, Platon, fiind gestionarul cu pachetul majoritar de acţiuni a trei companii de asigurare, deţinute prin intermediul unor persoane interpuse, ar fi organizat sustragerea mijloacele financiare deţinute pe conturile companiilor prenotate.