Harunjen, după ce a depus cerere de demisie pe motive de sănătate: „am vrut sa plec cu capul sus”

Abordat de presă după ce și-a luat rămas bun de la angajații Procuraturii Generale (PG), Eduard Harunjen a declarat că a decis să scrie cerere de demisie astăzi, 11 iulie, pentru că și-a dorit să plece „cu capul sus și fară dubii sau bănuieli”. În cererea de demisie, adresată șefului statului, procurorul general a invocat însă imposibilitatea exercitării funcției în contextul agravării stării de sănătate.

Cu referire la hotărârea Parlamentului care a constatat că ar fi fost admise nereguli la numirea sa în funcție, Eduard Harunjen a replicat că a activat „pe principii legale”.

Totodată, ex-procurorul general a calificat acuzațiile politice la adresa sa drept manipulări și forme de presiune.

Acesta a făcut câteva precizări și referitor la sesizările depuse de Andrei Năstase la Procuratura Generală și Consiliul Superior al Procurorilor în care solicită anchetarea „uzurpării puterei în stat”.

Referitor la sesizarea depusă de Năstase la CSP și în privința căreia a fost luată o decizie, Eduard Harunjen a declarat că în adresarea respectivă s-a invocat că PG nu a investigat la timp și corect plângerea privind uzurparea puterii în stat.

Joi, 11 iulie, Eduard Harunjen a anunțat prin intermediul unui comunicat plasat pe site-ul PG, că pleacă de la șefia Procuraturii Generale.

La câteva minute după ce a anunțat că a depus cerere de demisie, șeful statului a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Eduard Harunjen.