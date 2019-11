Gheorghe Balan și-a dat demisia din funcția de șef-interimar al IGP. Candidatul ales de ministrul MAI ca să-i ia locul

Gheorghe Balan și-a depus demisia din funcția de șef-interimar al Inspectoratului General de Poliție (IGP). Un raport în acest sens a fost înregistrat pe data de 15 noiembrie la IGP. Potrivit comunicatorilor de la MAI, ministrul de Interne, Pavel Voicu, a selectat deja un nou candidat la funcția de șef al IGP și urmează să-l propună spre aprobare, astăzi, la ședința Guvernului.

Contactat de ZdG, Gheorghe Balan ne-a comunicat că la 15 noiembrie curent a depus la IGP un raport privind eliberarea din funcția de șef-interimar al instituției. Ulterior, la 18 noiembrie, cererea de demisie a fost înregistrată la ministerul Afacerilor Interne (MAI).

„Eu am fost numit pentru o perioadă determinată, am asigurat interimatul acestei instituții, am fost șef-interimar. Am prezentat un raport în acest sens, privind eliberarea din funcție. La IGP el a fost înregistrat încă pe 15 noiembrie, iar la minister (MAI) a ajuns pe 18 noiembrie. Urmează ca astăzi, la ședința Guvernului sau când o să aibă loc această, să fie examinată și să fie ales un nou șef al instituției.”, ne-a comunicat Balan.

Contactați de ZdG, responsabilii de la MAI ne-au comunicat că noul candidat la funcția de șef al Inspectoratului General de Poliție (IGP) este fostul direct al Centrului Național Anticorupție (CNA) Vadim Cojocaru.

Vadim Cojocaru

Vadim Cojocaru a fost selectat de ministrul de Interne, Pavel Voicu, iar astăzi, membrii Cabinetului de miniștri urmează să decidă dacă aprobă candidatura acestuia.

Vadim Cojocaru a demisionat, în 2018, cu trei săptămâni înainte de a-i expira mandatul de director-adjunct al CNA, funcție în care a fost numit la 18 aprilie 2013, la propunerea fostului șef al instituției, Viorel Chetraru.

În 2009, Vadim Cojocaru a fost director general al Departamentului Instituțiilor Penitenciare. În 2012, acesta a ocupat postul de consilier al primarului general al municipiului Chişinău pe probleme de securitate şi ordine publică.

Gheorghe Balan a fost numit în funția de șef – interimar al IGP în iunie curent, de fostul ministru de Interne, Andrei Năstase.

Gheorghe Balan a fost judecător din 1996 până în 2018 şi a activat în toată cariera sa doar la Judecătoria sect. Botanica din Chişinău. În ultimii ani, acesta s-a remarcat prin discursuri critice la adresa şefilor justiţiei. „Am ajuns un sistem de laşi şi incompetenţi cu funcţii, care caută nod în papură oricui este diferit”, zicea Balan, la Adunarea Generală a Judecătorilor din martie 2017. Ulterior, acesta a depus şi o plângere penală pe numele unor membri ai CSM, acuzându-i că, ilegal, i-au intentat o procedură disciplinară în 2014, fiind pedepsit cu avertisment. Solicitarea sa nu a avut însă o finalitate. Potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Juriştii pentru drepturile omului” o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Gheorghe Balan a fost obiect de examinare la CtEDO.