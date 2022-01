Gheorghe Avornic, cercetat anterior într-un dosar penal, desemnat de Academia de Științe la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din partea societății civile

Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Gheorghe Avornic, despre care Ziarul de Gardă a scris anterior că deține proprietăți și firme în România și care a fost cercetat într-un dosar penal, a fost desemnat de Academia de Științe la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din partea societății civile.

„Ca urmare a interviului desfășurat pe 20 ianuarie 2022, Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile l-a desemnat pe Gheorghe Avornic, doctor habilitat, profesor universitar în calitate de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din partea societății civile, ales de AȘM”, se arată într-o notă informativă a Academiei.

În prezent, Gheorghe Avornic este președintele Senatului Universității de Studii Politice Economice Europene „Constantin Stere”.

În ianuarie 2014, ZdG a scris că familia Avornic deţinea 30 de firme în R. Moldova şi România, acesta fiind fondator unic al Institutului Privat de Învăţământ Superior „Institutul Baltic de Ecologie, Politică şi Drept din Moldova”, deţinând şi o cotă de participare de 50% în Firma de producţie şi comerţ „Miledi” SRL. Pe numele soţiei sale, Ana Avornic, erau înscrise 8 firme, iar fiica sa, Victoria Avornic, era fondatoare a altor 12 firme. Unele dintre firmele familiei Avornic apăreau ca acţionari în alte firme.

ZdG a avut acces la documente oficiale care demonstrau faptul că Avornic a desfăşurat mai multe afaceri pe teritoriul României. Pe numele lui figura o firmă cu sediul în Iaşi și a fost înscrisă şi o vilă în localitatea Lunca Jariştei din judeţul Buzău.

Gheorghe Avornic este naşul de cununie al Violetei Cojocaru, fosta membră a CSM. El este văr cu ex-vicepreşedinta Parlamentului, Liliana Palihovici.

Filmul dosarului penal în care a fost cercetat Gheorghe Avornic

În martie 2014, ZdG a scris că Elena şi Mihail Diaciuc din or. Bălţi, care erau fondatori ai firmelor „Primavia-Exim” SRL şi „Miledi” SRL, l-au angajat pe Gheorghe Avornic să le reprezinte interesele în calitate de avocat într-un litigiu. Ei spuneau că, prin înşelăciune, Gheorghe Avornic le-a propus să-l facă pe el acţionar, că astfel ar putea rezolva mai uşor problemele. În final, familia Diaciuc susţineu că au fost „traşi pe sfoară”. La acea vreme, ei s-au adresat cu o plângere la Procuratura Chişinău. Fostul procuror al mun. Chişinău, Ivan Diacov, a confirmat atunci că numele lui Gheorghe Avornic figura într-un dosar penal.

Pe 25 noiembrie 2013, familia Diaciuc a scris o plângere la Inspectoratul General de Poliţie Chişinău, solicitând ca Gheorghe Avornic să fie tras la răspundere penală pentru că i-a lăsat fără firme şi cu datorii la bancă.

Pe 24 decembrie 2013, chiar în ziua în care Gheorghe Avornic a fost votat de Parlament în calitate de membru al CSM, Inspectoratul de Poliţie a semnat un document, expediat pe adresa familiei Diaciuc, în care se arăta că „în urma controlului, s-a stabilit că, la Direcţia de Poliţie Chişinău, a fost înregistrat un proces penal pe faptul că cetăţeanul Gheorghe Avornic, prin abuz de încredere şi înselăciune, a dobândit de la familia Diaciuc firmele „Miledi” SRL şi „Primavia-Exim” SRL”.

În acea perioadă, Gheorghe Avornic spunea că cunoaşte nimic despre dosarul penal în care figura. „Eu nu sunt vinovat şi nu sunt escroc. Eu nu am niciun dosar penal. Nu am nicio calitate. Cu mine nu a discutat nimeni, niciodată. Întrebaţi-i pe cei care au scris în documente (de la IGP şi Procuratură – n.r). Ei mai întâi fac, apoi se gândesc. Eu nu vorbesc aiureli. Sunt un om serios şi mă stimez pe mine. Eu am avut venituri mai mari decât toţi din ţara asta … Am avut venituri de milioane, declarate la Fisc. Aşa am putut să-mi permit să-mi cumpăr casă şi acţiuni la firme şi nu trebuie să mă justific în faţa cuiva. Nu am furat de la nimeni nimic. Nu trebuie să vă băgaţi în viaţa mea privată. Ce am avut de declarat, am declarat. Dumnezeu o să le facă parte la toţi”, ne-a spus atunci Gheorghe Avornic.

