Fosta șefă a Serviciului de Presă al MAI susține că procurorii au descins cu percheziții la ex-ministrul de Interne, Pavel Voicu: cere ANI și PG să verifice proveniența unor bunuri pe care Voicu le-a obținut în perioada mandatului de ministru și pe care, potrivit ei, nu le-a inclus în declarațiile de avere

Fosta șefă a Serviciului de Presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Alina Zbancă, susține că unul dintre foștii demnitari la care procurorii anticorupție au descins cu percheziții în dimineața zilei de vineri, 29 iulie, este Pavel Voicu, fostul ministru de Interne din Guvernul Chicu.

Ex-angajata acuză că fostul ministru al MAI, înainte de percheziții, „și-a ascuns bunurile deținute încă pe perioada mandatului la minister și pe care nu le-a inclus în declarațiile de avere depuse atunci când deținea funcție de demnitate publică”. În context, Zbancă solicită responsabililor de la Agenția Națională de Integritate (ANI) și organelor competente să se autosesizeze și să verifice veniturile obținute de Pavel Voicu în timpul mandatului de ministru.

„SPIA și procurorii anticorupție au descins cu percheziții la fostul ministru de Interne, Pavel Voicu”. (…) Cică nu au găsit nimic! Poate e noutate, dar prietenii sigur i-au spus că vin oaspeții, nu degeaba și-a ascuns mașina nou nouță de la poartă. Nu știu ce a făcut cu grâul, chiar dacă știu cum politicul s-a implicat în acest caz gestionat de MAI, dar știu exact că motive de a verifica acest fost funcționar sunt mult mai multe. (…) Ar fi de apreciat dacă ANI, Procuratura și alte servicii responsabile să verifice proveniența unor bunuri mobile și imobile pe care Voicu le-a obținut în perioada mandatului de ministru și după plecarea lui. (…) După plecarea din funcție, sursele spun că acesta a dat startul construcției unei case noi în regiunea străzii Lacului de la Valea Morilor. Țin să menționez că, aceste imobile și bunuri nu se regăsesc în declarațiile făcute de fostul ministru la plecarea din funcție. (…) În calitatea mea de cetățean și fost angajat MAI, care a fost persecutat și retrogradat după criterii politice la indicația lui Pavel Voicu, dar și din numele ofițerilor care cunosc despre ilegalitățile săvârșite de acesta în perioada mandatului și nu doar, solicit pe această cale organelor competente și Agenției Naționale de Integritate, să se autosesizeze și să verifice veniturile obținute de acesta în timpul mandatului de ministru și după. Atâta timp cât legea permite verificarea funcționarului timp de 3 ani după plecarea din funcție, conform modificărilor noi”, a scris fosta șefă a Serviciului de Presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Alina Zbancă.

Responsabilii din cadrul procuraturii nu ne-au putut confirma informația despre perchezițiile la fostul ministru de Interne, Pavel Voicu. Redacția ZdG l-a contactat pe Pavel Voicu, însă telefonul acestuia era închis.

În dimineața zilei de vineri, 29 iulie, procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), în comun cu ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al MAI au descins cu percheziții în peste 12 locații, în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul abuzului în serviciu, admis de persoane care au deținut funcții de demnitate publică în cadrul MAI și un fost șef al Agenției Rezerve Materiale din subordinea MAI.

Potrivit PA, „investigațiile vizează mai multe persoane de demnitate publică, care ar fi favorizat un agent economic la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat, care a fost exportat în afara țării, defavorizând în acest fel producătorii de panificație autohtoni. Profitul beneficiarului a fost de peste 10 milioane de lei”.

Publicitate

Publicitate

În 2019, după învestirea Guvernului Chicu, ZDG a scris că Pavel Voicu, atunci ministru de interne, locuiește într-o casă amplasată la Durlești. Imobilul cu două etaje a ajuns în posesia familiei ministrului în urma unei donații de la părinții săi, locuitori ai satului Măcărești, raionul Ungheni.

Ana și Feodosie Voicu, părinții ministrului, au cumpărat terenul pe care astăzi se înalță casa în 2007, pe când aveau 57 și, respectiv, 62 de ani. Vânzătorul terenului a fost Ion Stratulat, ex-polițistul împușcat în 2011 la o terasă din centrul Chișinăului în urma unui conflict cu sportivul Ion Șoltoianu.

Conform informațiilor din actele cadastrale, casa a fost dată în exploatare în august 2012, iar peste doar două luni, pe 6 octombrie 2012, Ana și Feodosie Voicu au donat-o fiului lor. În anii 2007-2012, perioadă în care, oficial, casa era construită de părinții săi, Pavel Voicu a deținut diverse funcții de conducere în poliție, printre care și cea de comisar al sectorului Botanica și comisar al raionului Cimișlia. Oamenii de la Măcărești, cu care am discutat, spun că părinții ministrului Voicu sunt oameni obișnuiți și că tatăl său a lucrat mai mulți ani șofer.

„Până la o anumită fază casa a fost a părinților, pe urmă eu am plecat în România trei ani de zile, m-am întors și am finisat-o. Împreună cu părinții am construit-o. Mama a fost în Italia vreo 12 ani, iar tata a fost mai mult cu mine. Eu am procurat lotul și am început construcția, apoi eu am fost în România și am activat trei ani de zile director general la o uzină metalurgică și am avut un salariu care mi-a permis să-mi finisez casa”, declara Pavel Voicu în 2019, despre resursele financiare care i-ar fi permis construcția casei în care locuiește.

Publicitate