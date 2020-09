Fost președinte al CC: „Președintele Igor Dodon nu a acceptat schimbarea de la conducerea Curții Constituționale. Se urmărește distrugerea CC”

„Se urmărește, de fapt, distrugerea Curții Constituționale, se dorește să existe o Curte Constituțională golită de competență și un mecanism de recurs constituțional blocat care să nu funcționeze”. Astfel comentează fostul președinte al Curții Constituționale (CC), Alexandru Tănase, crearea unei Comisii, pe lângă Președinție, pentru reformarea Constituției.

Totodată, Alexandru Tănase susține că președintele R. Moldova Igor Dodon „nu a acceptat schimbarea de la conducerea Curții Constituționale, dar și că nu poate accepta existența unei instituții care i-ar cenzura voința lui politică” astfel că, prin crearea unei astfel de Comisii pe lângă Președinție, se urmărește și schimbarea componenței Curții Constituționale. Declarațiile au fost făcute de către fostul judecător-șef al CC, Alexandru Tănase, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul N4.

„În primul rând Președintele nu are dreptul, el nu este subiect de revizuire a Constituției și el nu avea dreptul moral și politic să inițieze acest proces. Exact acest lucru l-a făcut și domnul președinte Mihai Ghimpu și-mi amintesc că am fost numit, prin decret, membru al acelei Comisii. Nu am participat la nicio ședință a acelei Comisii, anume din acest motiv. Constituțiile trebuie revizuite de întreaga clasă politică, nu de un președinte. Orice modificări trebuie să reprezinte voința în primul rând a Parlamentului și a grupurilor extraparlamentare. Dacă există cineva care are dreptul moral și politic de a iniția o reformă constituțională, acesta este Parlamentul și nu președintele.

Niciodată nu am auzit un argument și din ce cauză și care sunt problemele și ce anume vor să schimbe în Constituție. Noi avem o Constituție perfect funcțională. Este absolut identică cu foarte multe Constituții din statele din regiune. Nu există nimic ce ar putea fi schimbat și care ar trebui să fie schimbat. Da, când în anumite situații se blochează mecanismele, pentru asemenea situații există Curtea Constituțională, care trebuie să vină să le dezlege. Nu poți face o Constituție ca o Biblie, ca să aibă 1000 de foi. Constituția este un enunț complex de prevederi juridice.

Logica acestei Comisii este total diferită decât cea anunțată. În realitate, eu cred că se urmărește în primul rând distrugerea Curții Constituționale. Acesta este primul lucru care se urmărește. Eu cunosc bine membrii Comisiei și eu știu ce cred ei și care sunt viziunile lor în acest sens. Se dorește să existe o Curte Constituțională golită de competență și un mecanism de recurs constituțional blocat care să nu funcționeze. Asta sigur că ar da mînă liberă politicienilor să facă ce vor ei fără niciun fel contrabalansare. Hai să spunem că nu neapărat modelul Belarusului, unde Curtea în general doar dă avize, nici nu lucrează la ei Curtea, dar există alte modele care se urmăresc.

Eu cred că se dorește schimbarea componenței Curții Constituționale. Nici pe departe nu m-aș îmbăta cu apă rece crezând că președintele Dodon a acceptat schimbarea de la conducerea Curții, plus o parte dintre decizii. Deciziile Curții, o parte din deciziile care s-au dat la CC, în mod clar, arată că el ar avea motive să fac asta, să-și dorească asta. Domnul Dodon îi place să controleze tot. El totuși a trecut școala domnului Voronin, acolo s-a născut, mai apoi a fost Plahotniuc. Are un model managerial pe care el îl cunoaște și pe care el îl împărtășește, Vladimir Putin – de exemplu. El nu poate, interiorul lui nu poate accepta existența unei instituții care i-ar cenzura voința lui politică”, a declarat Alexandru Tănase.

La 23 aprilie curent, Vladimir Țurcan a fost destituit din funcția de președinte al Curții Constituționale, iar în locul acestuia, pentru un termen de trei ani, a fost aleasă judecătoarea Domnica Manole.

Potrivit hotărârii CC cu privire la destituirea lui Vladimir Țurcan, decizia a fost luată în urma demersului din 21 aprilie 2020, semnat de către judecătorii Nicolae Roșca și Liuba Șova.

„Dl Vladimir Țurcan se destituie din funcția de Preşedinte al Curţii Constituţionale ca urmare a exprimării votului de neîncredere” – este precizat în hotărârea luată de CC la 23 aprilie.

