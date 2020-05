Examinarea cererii unui fost candidat care a contestat în instanță rezultatele concursului pentru funcția de procuror general, pe ultima sută de metri

La Judecătoria Chișinău a avut loc o nouă ședință de judecată după ce Eduard Bulat, unul dintre participanții la concursul pentru funcția de procuror general a contestat desfășurarea concursului, precum și preselectarea candidaților la șefia Procuraturii Generale, chemând Ministerul Justiției în judecată.

Fostul adjunct al procurorului general, Eduard Bulat, a cerut anterior anularea rezultatelor concursului din perspectiva a două aspecte: încălcarea regimului juridic al conflictului de interese și lipsa transparenței.

„A lipsit un mecanism și regulament care să prevadă expres care sunt modalitățile de evaluare și punctare a fiecărui candidați. S-a lăsat o marjă mare de subiectivism pentru membrii Comisiei, care puteau evalua candidații după criterii pe care noi nu le cunoaștem. Am considerat că mi-a fost încălcat dreptul de a participa la un concurs transparent și echitabil. Eu nici nu cunosc după ce criterii am fost punctat sau depunctat. Dacă urmărim, noi, ca și membri ai societății, nu am avut un răspuns oficial pe site-ul Ministerului Justiției, care să conțină un extras al acelui punctaj. Am văzut doar o hotărâre a Comisiei, care este emisă cu încălcarea legii, deoarece legea spune expres că hotărârea de admitere a candidaților trebuie să fie motivată”, a declarat anterior pentru ZdG Eduard Bulat.

Cererea fostului candidat la șefia Procuraturii, cu privire la chemarea în judecată a Ministerului Justiției, a fost admisă de magistrații de la Judecătoria Chișinău în ianuarie 2020. De atunci, au avut loc doar câteva ședințe lucrative, ulterior acestea fiind amânate din cauza pandemiei.

La 25 mai, instanța a reluat examinarea cererii lui Eduard Bulat. Potrivit informațiilor disponibile pe portalul instanțelor ședința însă a fost întreruptă la solicitarea reclamantului, pentru pregătirea pledoariilor. Totodată, instanța a programat o nouă ședință, care va avea loc pe 29 mai.

Președintele Igor Dodon a declarat săptămâna trecută că cererea înaintată de Eduard Bulat ar avea vreo legătură cu opoziția parlamentară. Mai exact, șeful statului a precizat că „mafia” încearcă prin intermediul instanței să îl dea jos din funcție pe procurorul general, Alexandr Stoianoglo.

Anterior, și un alt candidat la concursul pentru funcția de procuror general a contestat rezultate acestuia. Este vorba de avocatul Serghei Perju, care a cerut în instanță anularea rezultatelor concursului. În martie curent, Curtea de Apel Chișinău a trimis la rejudecarea cererea acestuia cu privire la contestarea rezultatelor, asta după ce Judecătoria Chișinău îi declarase inadmisibilă acțiunea depusă.

Serghei Perju a invocat că respectivul concurs ar fi fost „ilegal” și „viciat”, inclusiv prin:

– lipsa de transparență și inexistența unor forme de partajare și notare a candidaților;

– existența în spațiul public a legăturilor dintre unii candidați și membri ai Comisiei de selecție;

– inexistența unor declarații pe propria răspundere a membrilor Comisiei cu privire la imparțialitatea acestora;

– existența în spațiul public a dovezilor privind integritatea unora dintre cei patru candidați.

Concursul de selectarea a noului procuror general s-a desfășurat în toamna anului trecut în baza noilor modificări care au fost votate în lectură finală la 16 septembrie.

Concursul a constat din două etape, prima fiind preselectarea candidaților de către o comisie din concurs. În urma acestei etape au fost preselectați patru candidați: Oleg Crîșmaru, Vladislav Gribincea, Veaceslav Soltan și Alexandr Stoianoglo, listă care urma să fie transmisă Consiliului Superior al Procurorilor pentru desemnarea câștigătorului.

Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, a anunțat la 6 noiembrie 2019 despre anularea rezultatelor pentru preselectarea candidaților la funcția de procuror general, motivând faptul că membrii comisiei nu au avut suficient acces la unele informații pentru a verifica integritatea candidaților. În pofida acestei decizii, după învestirea noului Guvern, condus de Ion Chicu, noul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a decis însă să expedieze Consiliului Superior al Procurorilor lista celor patru candidați selectați de Comisia de concurs: Oleg Crîșmaru, Vladislav Gribincea, Veaceslav Soltan și Alexandr Stoianoglo.

Ulterior, pe 28 noiembrie 2019, fostul deputat și vicepreședinte al Parlamentului, Alexandr Stoianoglo, a fost desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor câștigător al concursului pentru ocuparea funcției de procuror general.