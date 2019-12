Eliberarea lui Filat: „Suspiciunile” actualului și precizările fostului ministru al Justiției

Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, s-a arătat „surprins” de faptul că mass-media și instituția pe care o conduce nu au cunoscut despre faptul că dosarul lui Filat a fost pe rol în instanța de judecată și nu a fost informat de administrația Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

Potrivit acestuia, există „suspiciuni” că „anumite chestiuni au fost organizate” și a enumerat câteva „coincidențe”. El spune că demersul a fost semnat, la 12 noiembrie, în ziua când a căzut Guvernul Sandu, de către persoana „numită în funcție de Olesea Stamate”.

El a vorbit și despre faptul că fosta șefă de la Justiție, Olesea Stamate, a fost la Penitenciarul nr. 13, dar spune că nu știe „dacă s-a întâlnit cu anumiți deținuți”.

De cealaltă parte, într-o intervenție în direct al TVR Moldova, Olesea Stamate a precizat că a avut două sau trei vizite la penitenciar, dar „nu a dat ochii cu Filat”.

Ea a subliniat că nu a cunoscut despre demersul înaintat de administrația Penitenciarului nr. 13 pentru a solicita eliberarea condiționată înainte de termen a lui Vlad Filat.

„Eu am schimbat interimatul pentru șefia ANP. Am anulat interimatul care era exercitat de Serghei Demcenco și am numit-o pe Liuba Jignea-Suveica. Acest demers ar fi fost semnat de directorul penitenciarului. Domnul Saracuța este o persoană din fostul sistem, numit în funcție după ce Igor Pîntea a fost demis”, a replicat Stamate.