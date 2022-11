DOC Șefa statului: „Gruparea coruptă, care a preluat abuziv Aeroportul în 2013, iar în ultimele luni încearcă să destabilizeze situația, de teamă că va pierde cele furate, a suferit astăzi o înfrângere”

„Autoritățile vor continua să reformeze sectorul justiției pentru a se asigura că hoții și corupții întorc toate activele furate de la stat și cetățeni”, susține președinta Maia Sandu, în contextul anunțului făcut de ministrul Justiției despre decizia Curții de Apel Chișinău privind rezilierea contractului de concesionare a activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” și a terenului aferent acestuia.

Și prim-ministra Natalia Gavrilița a vorbit despre hotărârea Curții de Apel Chișinău de astăzi. Aceasta a dat asigurări că revenirea Aeroportului Internațional Chișinău în gestiunea statului va avea loc „ordonat”.

„Iată că vedem finalitate în dosare mari, concrete. Aceste atacuri pe care le vedem sunt eforturi disperate a celor care au profitat, mult timp, de funcțiilor lor ca să jecmănească oamenii R. Moldova și au încercat din răsputeri să facă totul ca să părem slabi sau dezorientați, să semene dezordine printre cetățenii noștri. (…) Suntem hotărâți să ducem toate reformele, pe care le-am promis, până la capăt, și să obținem finalitate în toate aceste cazuri în care au fost delapidări de milioane și miliarde, care i-au costat pe cetățenii noștri.



Vreau să vă asigur că tranziția va fi una ordonată, am dat toate indicațiile necesare autorităților publice relevante și vreau să asigur partenerii Aeroportului că vom gestiona profesionist acest bun al statului și vom asigura continuitatea (…). Nu vom permite pierderea locurilor de muncă. Vom dezvolta acest activ așa cum dezvoltăm multe alte active în R. Moldova. Am aflat astăzi și despre reîntoarcerea unor obiective locale la autoritățile publice locale”, a declarat prim-ministra Gavrilița la începutul ședinței Guvernului care are loc miercuri la Edineț.