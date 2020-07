DOC/ Oamenii de afaceri care au denunțat procurori și polițiști pentru mită de 1,5 milioane de lei, din nou urmăriți penal prin ordonanța procurorului general

Dosarul penal deschis pentru evaziune fiscală în care trei oameni de afaceri care i-au denunțat ulterior pe procurorii Roman Clim și Evgheni Tifoi pentru mită de peste 1,5 milioane de lei, clasat în 2019, a fost redeschis în luna martie 2020, printr-o ordonanță semnată de procurorul general, Alexandr Stoianoglo.

Anatolie Brașoveanu, unul dintre oamenii de afaceri vizat în acel dosar afirmă că nu a cunoscut despre reluarea urmăririi penale, nefiind informat de către reprezentanții Procuraturii Generale nici la patru luni de la emiterea actului de către procurorul general, deși în ordonanță se menționa că persoanele „interesate” trebuie să fie informate.

De cealaltă parte, Procuratura Generală confirmă că urmărirea penală pe acel dosar a fost reluată și informează că Procuratura Capitalei a solicitat Serviciului Fiscal de Stat informații despre existența prejudiciului cauzat bugetului de stat. Anatolie Brașoveanu susține că, anterior, Serviciul Fiscal de Stat s-a expus după ce a verificat activitatea firmei „Radeva-Grup”, fără a depista încălcări.

La 5 martie 2020, procurorul general Alexandr Stoianoglo a emis o ordonanță prin care a dispus „anularea totală, ca fiind afectată de vicii fundamentale, a ordonanței procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Principal, Eugen Manolache din 17 aprilie 2019”.

Ordonanța din martie a procurorului general

Prin acea ordonanță, dosarul penal în care oamenii de afaceri Anatolie și Oleg Brașoveanu, dar și Vitalii Todoroglo erau anchetați pentru evaziune fiscală, au fost clasat, iar cei trei, scoși de sub urmărire penală.

Cei trei sunt factori de decizie ai companiei „Radeva-Grup”. Termenul urmăririi penale a fost fixat până la 5 aprilie 2020, iar procurorul general dispunea „informarea persoanelor interesate despre hotărârea adoptată”.

„Respectiva cauză penală se află în gestiunea Procuraturii Capitalei, care a solicitat Serviciului Fiscal de Stat informații despre existența prejudiciului cauzat bugetului. În prezent, sunt efectuate și alte acțiuni de urmărire penală care vor permite adoptarea unei soluții legale, odată cu parvenirea opiniei agenților constatator”, confirmă Procuratura Generală reluarea urmăririi penale în acel dosar.

Anatolie Brașoveanu, unul dintre cei trei oameni de afaceri vizat în dosar afirmă că nu a cunoscut despre reluarea urmăririi penale, nefiind informat de către reprezentanții Procuraturii Generale sau de către cei ai Procuraturii mun. Chișinău nici la patru luni de la emiterea actului de către procurorul general, deși în ordonanță se menționa că persoanele „interesate” trebuie să fie informate.

Deși au trecut patru luni de la reînceperea urmăririi penale, părțile din dosar NU au fost informate de procurori despre acest fapt

„Nu am fost informat oficial. Nu am primit nimic, nici acasă, nici la firmă până acum. Nu mă mai miră nimic în țara asta. Nu am fost citat niciodată în perioada asta, nici eu, nici nimeni din firmă. Nici după articol în care am vorbit despre dosar nimeni nu m-a contactat. Fiscul s-a expus anterior, de două ori. A făcut control, apoi a făcut un control judiciar-contabil. Multe controale au fost în acea perioadă. A fost și un expert. S-a făcut expertiză. Nu au fost stabilite nereguli. De asta și dosarul a fost clasat. Niciodată, în perioada asta, nu am fost contactat de nimeni, să-mi spună sau să mă întrebe ceva despre dosarul acesta”, afirmă Brașoveanu.

Anatolie Brașoveanu, om de afaceri

„Nu m-aș mira ca procurorii pe care i-am denunțat să fie restabiliți și avansați în funcții”, precizează omul de afaceri.

Oleg Afanasii, șeful interimar al Procuraturii mun. Chișinău, după ce a făcut cunoștință cu materialele din dosar a precizat pentru ZdG că părțile de pe dosar nu au fost informate pentru că atunci când a ajuns dosar la Procuratura mun. Chișinău de la Procuratura Generală, „procurorul de caz a considerat să nu informeze pentru că el a crezut că au fost informate de către Procuratura Generală, deoarece dosarul a venit la noi cu tot pachetul de documente. Acum urmărirea penală e în derulare”, confirmă Afanasii.

Istoria unei mite de 1,5 milioane de lei care a generat alte dosare

ZdG a scris în luna mai 2020 despre despre acest dosar pe care l-a urmărit încă din 2018, când a fost făcut public. În luna mai, când ZdG a publicat mai multe documente din dosarul mitei de 1,5 milioane de lei atribuită la doi procurori și trei polițiști, dosar care a zguduit opinia publică în ianuarie 2018, nicio persoană implicată în dosar nu ne-a informat că în dosarul inițial, deschis pe numele oamenilor de afaceri, ar fi fost reluată urmărirea penală.

Materialele din cauza penală vorbesc despre o posibilă implicare a lui Ruslan Popov, pe atunci șeful celor doi acuzatori de stat, cel care, din decembrie 2019, este unul dintre adjuncții procurorului general.

Ruslan Popov susținea, într-o declarație pentru ZdG, că „nu are nimic comun cu situația investigată în privința celor doi procurori. Nu am cunoscut careva activități ilegale făcute de către ei”, afirma adjunctul procurorului general.

Totuși, după schimbarea conducerii Procuraturii Generale, nemijlocit după promovarea lui Ruslan Popov la șefia instituției, în dosarul penal inițiat încă în 2017 lucrurile au început să ia o nouă turnură. Procurorul care a instrumentat cauza penală a fost somat să plece din sistem, iar în martie 2020 pe numele său a fost inițiată o procedură disciplinară pentru că ar fi constrâns părțile din dosar să-și recunoască vina și să depună „denunțuri și declarații mincinoase în privința altor angajați cu statut ierarhic superior din cadrul Procuraturii”.

În paralel, unul dintre polițiștii din dosar care și-a recunoscut vina, fiind condamnat încă în februarie 2019, fără a contesta sentința, a depus în adresa Procuraturii Generale (PG) o cerere de revizuire a sentinței, precizând că ar fi fost constrâns să-și recunoască vinovăția. În 2019, însă, în perioada examinării cauzei penale în instanță, polițistul a acceptat să restituie banii pe care a recunoscut că i-ar fi obținut prin infracțiune. Pe lângă procedura disciplinară, pe aceste fapte descrise de polițist a fost deschis și un dosar penal.

În tot acest proces, Anatolie Brașoveanu, omul de afaceri care, în 2018, i-a denunțat pe procurori și polițiști că ar fi cerut mită de la familia sa, a rămas cu mai multe întrebări decât cu răspunsuri și spera că procurorul general se va implica și va accepta „să-i explic dlui ce-o fost cu cazul nostru și pentru ce s-au dat banii și cine a luat acești bani și, mă rog, presupunerile mele unde ei au ajuns”. După publicarea articolului, însă, procurorul general nu l-a invitat încă în audiență pe omul de afaceri.