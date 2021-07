DOC/ Decizia motivată a Curții de Apel Chișinău prin care CEC a fost obligată să reducă numărul secțiilor de vot pentru alegătorii din stânga Nistrului la 12

Curtea de Apel Chișinău (CA) a emis vineri, 9 iulie, decizia motivată prin care au fost anulate anexele hotărârii Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind deschiderea a 41 de secții de vot pentru alegătorii din stânga Nistrului, cu obligarea reducerii numărului secțiilor de vot până la 12.

În decizia motivată, Completul specializat pentru examinarea acțiunilor de contencios administrativ, care a examinat cauza, judecătorii – Ana Panov, Dorin Dulghieru și Virgiliu Buhnaci constată neglijarea de către CEC a prevederilor legale privind criteriile de deschidere a secțiilor de votare pentru locuitorii teritoriului țării necontrolat de autoritățiile constituționale.

„În textul normei legale care reglementează modul de deschidere a secțiilor de vot pentru alegătorii din stânga Nistrului, sunt definite cu o claritate și previzibilitate accesibilă criterii privind modul de stabilire a numărului secțiilor de vot pentru alegătorii din teritoriul necontrolat. Raportând prevederile normei menționate supra, în calitate de criteriul legal privind determinarea numărului secțiilor de vot, Colegiul constată că CEC, la pct. VII din hotărârea nr. 4965 din 05/06/2021 a indicat că în registrul alegătorilor sunt înregistrați 258472 de alegători, prealabil s-au înregistrat doar 256 de alegători”, se arată în document.

Totodată, Completul de judecători constată că CEC a acordat o acoperire nejustificată a capacității secțiilor de vot pentru alegătorii din stânga Nistrului în proporție de 341% în raport cu necesitatea obiectiv justificată „sau deschiderea nejustificată a unui număr mai mare de secții de vot pentru locuitorii din stânga Nistrului reprezintă o favorizare în lipsa unor motive obiectiv justificate”.

„Analizând criteriile legale privind deschiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din teritoriu necontrolat din stânga Nistrului, în raport cu circumstanțele de fapt, instanța constată că în speță se impune o necesitate obiectiv justificată pentru deschiderea a unui număr de 10-12 secții de votare. Or, media de participare, calculată reieșind din numărul de 3000 alegători arondați per secție, precum și tendința statistică progresivă, indică la necesitatea deschiderii unui număr de 11,5 secții de votare, ceia ce reprezintă 106% acoperire pentru numărul maxime votanți înregistrat, în raport cu capacitatea maxim admisă de arondare per secție de vot de 3300 alegători”, se arată în decizia instanței.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a atacat cu recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) decizia Curții de Apel Chișinău (CA) prin care au fost anulate anexele hotărârii Comisiei privind deschiderea a 41 de secții de vot pentru alegătorii din stânga Nistrului, cu obligarea reducerii numărului secțiilor de vot până la 12. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către purtătoarea de cuvânt a CEC, Rodica Sîrbu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău (CA) au admis joi, 8 iulie, o contestație depusă de către Platforma DA împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC) și au anulat anexele hotărârii CEC privind numărul secțiilor de vot care urmează să fie deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului la anticipate din 11 iulie, „în partea ce depășește numărul de 12 secții de votare”.

Pe 7 iunie 2021, partidul politic „Platforma Demnitate şi Adevăr” a formulat o acțiune în contencios administrativ împotriva Comisiei Electorale Centrale prin care a solicitat anularea parțială a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale din 5 iunie 2021 prin care a fost aprobată deschiderea a 44 secții de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului.

Ulterior, la 10 iunie curent, liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a menționat că reprezentanții partidului au depus recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău, care a respins ca inadmisibilă solicitarea formațiunii de a anula decizia CEC cu privire la deschiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului.

Cinci zile mai târziu, la 15 iunie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a revizuit numărul secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Mai exact, Comisia a exclus cele trei secții: una – în comuna Corjova din raionul Dubăsari și celelalte două – în municipiul Bender, despre care Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a emis anterior o atenționare.

Astfel, pentru alegătorii din stânga Nistrului vor fi deschise 41 de secții de votare și nu 44, așa cum a decis CEC anterior.

Potrivit CEC, decizia a fost luată urmare discuțiilor din cadrul Comisiei Unificate de Control pe marginea subiectului dat și în vederea „neadmiterii acțiunilor ce ar putea periclita buna desfășurare a procesului electoral”.

Reprezentanții CEC mai menționează că Inspectoratul General al Poliției „a constatat dificultăți pentru forțele de ordine întru asigurarea bunei funcționalități a procesului electoral în secțiile de votare din municipiul Bender și comuna Corjova, raionul Dubăsari”.