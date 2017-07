Trei pro­cu­rori aspi­ră la foto­li­ul de șef al Pro­cu­ra­tu­rii pen­tru Com­ba­te­rea Cri­mei Orga­ni­za­te și Cau­ze Spe­ci­a­le (PCCOCS). Este vor­ba des­pre șeful inte­ri­mar al struc­tu­rii cre­a­te la 1 august 2016, Nico­lae Chi­to­ro­a­gă, șeful pro­cu­ra­tu­rii Ane­nii Noi, Aurel Bur­la­cu și procurorul-șef al r. Stră­șeni, Ale­xan­dru Rață. Alți opt pro­cu­rori și-au depus can­di­da­tu­ri­le pen­tru cele patru func­ții vacan­te de șef-ajunct al PCCOCS.

Nico­lae Chi­to­ro­a­gă asi­gu­ră inte­ri­ma­tul PCCOCS – pro­cu­ra­tu­ră spe­cia­li­za­tă în exer­ci­ta­rea şi con­du­ce­rea urmă­ri­rii pena­le, repre­zen­ta­rea învi­nu­i­rii în instanţe­le de jude­ca­tă în cau­ze­le vizând infra­cţiu­ni­le de tor­tu­ră, cele cu carac­ter tero­rist, cele săvârşi­te de orga­ni­za­ţi­i­le cri­mi­na­le, pre­cum şi în alte cau­ze date în com­pe­tenţa sa prin lege – din ziua în care insti­tu­ția a fost for­ma­tă, 1 august 2016.

Nico­lae Chi­to­ro­a­gă este pro­cu­ror încă din anii ʼ90. După fon­da­rea Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Cri­me­lor Eco­no­mi­ce şi a Coru­pţi­ei (CCCEC), Chi­to­ro­a­gă a fost şeful Dire­cţi­ei Urmă­ri­re Pena­lă a insti­tu­ţi­ei, iar ulte­ri­or a acti­vat şi în cadrul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne. Şefia lui Chi­to­ro­a­gă de la CCCEC a coincis cu dosa­re de rezo­nanţă instru­men­ta­te împo­tri­va unor poli­ti­cieni sau fun­cţio­nari care erau în opo­zi­ţie cu guver­na­rea comu­nis­tă de atunci, Sera­fim Ure­chean, Vla­di­mir Şar­ban sau Con­stan­tin Bec­ci­ev. Tot în acea peri­oa­dă, Cen­trul îl ares­ta pe Vic­tor Ţur­can, pe atunci preşe­din­te al Vic­to­ri­a­bank, într-un dosar de rezo­nanţă. În acea peri­oa­dă, ban­ca a fost sus­pu­să unui atac de tip rai­der. Pre­sa a scris că Chi­to­ro­a­gă este naşul lui Igor Popa, actu­a­lul şef al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­şi­nău, dar şi cumă­tru cu fos­tul pro­cu­ror gene­ral, Vale­riu Gur­bu­lea.

În 2013, Andrei Pân­tea, care după demi­sia lui Vale­riu Zub­co a deve­nit pro­cu­ror gene­ral inte­ri­mar, a cerut Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP) tra­ge­rea la răs­pun­de­re dis­ci­pli­na­ră a pro­cu­ro­ru­lui Chi­to­ro­a­gă pen­tru „înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toa­re a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu”. Doar că, pro­pu­ne­rea nu a fost susţi­nu­tă de mem­brii CSP, care au refu­zat să fie ini­ţi­a­tă o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră pe nume­le lui Chi­to­ro­a­gă.

Con­form ulti­mei decla­ra­ţii dis­po­ni­bi­le cu pri­vi­re la veni­turi şi pro­pri­e­ta­te depu­se de Nico­lae Chi­to­ro­a­gă, aflăm că pro­cu­ro­rul deţi­nea două apar­ta­men­te, unul de 53 m.p., pro­cu­rat în 2005, şi altul de 144,8 m.p., al cărui pro­pri­e­tar a deve­nit în 2012, în urma unui con­tract de cesiu­ne. Chi­to­ro­a­gă menţio­na că deţi­ne şi un auto­mo­bil de model Toyo­ta, fabri­cat în 2007 şi dobân­dit în 2013 prin pro­cu­ră.

Sur­se din cadrul PG susţi­neau încă în august 2016 că anu­me Chi­to­ro­a­gă va fi cel care va câş­ti­ga con­cur­sul anun­țat pen­tru şefia aces­tei insti­tu­ţii.

Cel de-al doi­lea pre­ten­dent la șefia pro­cu­ra­tu­rii spe­cia­li­za­te este Aurel Bur­la­cu. Aces­ta face par­te din lis­ta celor 34 de jus­ti­ția­bili con­si­de­ra­ţi res­pon­sa­bili de fap­tul că, în ulti­mii ani, R. Mol­do­va a pier­dut 11 dosa­re în faţa Curţii Euro­pe­ne a Drep­tu­ri­lor Omu­lui (CtE­DO). Mai mult, Bur­la­cu, ală­tu­ri de pro­cu­ro­rul Igor Lam­ba și jude­că­to­rul Vita­lie Coto­ro­bai, ar urma să plă­teas­că cea mai mare des­pă­gu­bi­re sta­tu­lui, de 20 mii de euro, după ce nu ar fi inves­ti­gat efi­cient un acci­dent ruti­er, sol­dat cu dece­sul unui băr­bat.

R. Mol­do­va a pier­dut la CtE­DO în luna febru­a­rie 2015, după ce Vero­ni­ca Cio­ba­nu, o tână­ră care s-a adre­sat la Îna­l­ta Cur­te pen­tru drep­ta­te, sem­na­lând că oame­nii legii din R. Mol­do­va nu au inves­ti­gat efi­cient şi sub toa­te aspec­te­le un acci­dent ruti­er din 6 apri­lie 2006, când soţul său, taxi­me­trist, aflându-se la vola­nul unui auto­mo­bil LADA, s-a cioc­nit, mor­tal, cu un BMW Seria 5, şofe­rul căru­ia nu a fost găsit res­pon­sa­bil de jus­ti­ţia din R. Mol­do­va. Cur­tea a decis ca sta­tul să-i plă­teas­că recla­man­tei 20 mii de euro, drept pre­ju­di­ciu moral, plus ori­ce taxă care poa­te fi per­ce­pu­tă. Cur­tea a con­si­de­rat că „modul în care auto­ri­tă­ţi­le naţio­na­le au desfă­şu­rat inves­ti­ga­ţia îi poa­te crea impre­sia unui obser­va­tor inde­pen­dent că ele nu au încer­cat cu ade­vă­rat să elu­ci­de­ze cir­cum­stanţe­le cau­zei şi să des­co­pe­re ade­vă­rul”. Igor Lam­ba, fost pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Hân­ceşti, actu­al­men­te dele­gat la Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, dar şi Aurel Bur­la­cu, actu­a­lul pro­cu­ror al r. Ane­nii Noi, fost pro­cu­ror la Hân­ceşti, au fost acu­za­to­rii de stat care au ges­tio­nat acel dosar. Împre­u­nă cu Vita­lie Coto­ro­bai, jude­că­tor de instru­cţie la Jude­că­to­ria Hân­ceşti, cei trei urmea­ză să plă­teas­că, în total, 20 mii de euro.

În febru­a­rie 2016, Bur­la­cu decla­ra pen­tru ZdG că nu este infor­mat des­pre dosar, dar că nu are acești bani. „Între­ba­rea e dacă am banii ăştia (zâm­beş­te, n.r.). Eu sunt sigur că instanţa nu o să accep­te cere­rea. Legea cu pri­vi­re la agen­tul guver­na­men­tal a intrat în vigoa­re în 2015. Aco­lo se menţio­nea­ză că se tra­ge la răs­pun­de­re timp de trei ani de zile. Dar, cazul a avut loc în 2008. Are impor­tanţă când a avut loc încăl­ca­rea, în 2008. Da, pe asta mizez”, expli­că pro­cu­ro­rul. Aces­ta susţi­ne că nu a vor­bit cu cele­lal­te două per­soa­ne impli­ca­te în acest dosar, dar pasea­ză vina spre jude­că­to­rul de instru­cţie, Vita­lie Coto­ro­bai. „El a luat ulti­ma deci­zie pe caz”, susţi­ne Bur­la­cu, pre­ci­zând că lis­ta cu fun­cţio­na­rii acţio­na­ţi în jude­ca­tă ar fi una „făcu­tă selec­tiv”.