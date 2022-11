Deținuți în penitenciarul din Taraclia, condamnați la 10 și 8 ani de închisoare, după ce au lăsat fără 400 de mii de lei o moldoveancă care muncea în Israel

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță luni, 14 noiembrie, că a obținut în instanța de judecată condamnarea a doi deținuți la 10 și respectiv 8 ani închisoare și încasarea prejudiciului de peste 400.000 lei suferit de o femeie, de la care unul din deținuți a primit banii ca și pretins împrumut.

Potrivit învinuirii acuzatorului PCCOCS, formulate în baza probelor acumulate de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), faptele investigate constituie escrocherie.

„Fapta a fost comisă prin abuz de încredere și prin inducerea în eroare a femeii care i-a și denunțat, la revenirea ei în R. Moldova, de la locul de muncă din Israel. Oamenii legii au constatat că infracțiunea a fost comisă prin folosirea ilegală în penitenciar a unei rețele de socializare, unde primul din cei doi inculpați a făcut cunoștință cu femeia aflată atunci în străinătate. În profil, acesta a indicat un nume fals precum și o imagine falsă, în care era reprezentat un bărbat sportiv și corpolent, cu domiciliul în Italia. După avansarea discuțiilor, acesta i-a comunicat că a crescut fără părinți, iar datele indicate în profil ar fi fost cele din perioada în care își crease contul în acea rețea de socializare, când era în acel stat; ulterior, acesta ar fi devenit un om de afaceri în R. Moldova.

Relația virtuală a acestora a durat aproximativ un an. După prima săptămână de comunicare, acesta a insistat asupra comunicării telefonice, dar și pe alte platforme conectate la internet, însă fără folosirea apelurilor video. Scopul urmărit prin evitarea apelurilor video ținea de implementarea cu succes a schemei de înșelare a acesteia – deghizarea identității reale a condamnatului. Ulterior, femeia a fost contactată de către cel de-al doilea condamnat, care a pretins că este prietenul „iubitului” ei, care ar fi fost spitalizat urmare a unui accident și are nevoie de un împrumut, pentru o intervenție chirurgicală. Victima, deci, a transferat inițial în două tranșe $4000, apoi au urmat alte sume solicitate – în total 12 transferuri, timp de un an. Banii au fost transferați unei alte persoane, aflate la libertate, așa cum complicele ar fi motivat că-și pierduse actele de identitate și nu putea primi el direct transferul. În ultimă instanță, mijloacele bănești au fost însușite de către cei doi. Iar persoanelor care inițial primeau transferurile bănești solicitate de la victimă, inculpatul principal le comunica că sumele de bani proveneau de la rudele sale din afara țării”, arată un comunicat al Procuraturii.