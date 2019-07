Decizia CSP privind solicitarea lui Năstase de a ancheta implicarea lui Harunjen la uzurparea puterii în stat

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește joi, 11 iulie, în ședință.

Pe ordinea de zi a ședinței figurează două subiecte:

Ora 11.35: După deliberare, membrii CSP au decis:

Ora 10.35: Membrii CSP au rămas în deliberare pentru a examina toate faptele invocate de Năstase în privința lui Eduard Harunjen în sesizare și a lua o hotărâre la subiect.

Ora 10.30: Membrul CSP, Dumitru Pulbere, care este raportor al subiectului privind sesizarea depusă de Andrei Năstase, a propus să fie luată o decizie privind suspendarea din funcție a procurorului general Eduard Harunjen pentru o anumită perioadă, pentru ca un procuror numit din oficiu să verifice faptele expuse de fostul deputat, actual ministru de Interne.

Ora 10.20: Membrii CSP examinează sesizarea depusă la 8 iulie de ministrul de Interne, Andrei Năstase.

Consiliul a decis prin vot să examineze subiectul în lipsa lui Eduard Harunjen, care se află în concediu de boală.

Membrul CSP, Dumitru Pulbere, a declarat că procurorul general și-a exprimat de mai multe ori în spațiul public opinia precum că „nu se consideră vinovat, corect și-a îndeplinit atribuțiile de seviciu și nu găsește temei de a-și da demisia din postura de procuror general al R. Moldova”.

Ora 10.15: Membrii CSM au decis să amâne examinarea primelor două subiecte, cererea lui Tranga și scrisoarea grupului de procurori PA, pentru viitoarea ședință a CSP. Respectiv, a fost amânată și audierea lui Viorel Morari.

La rândul său, fostul șef PA le-a declarat membrilor CSP că pentur ele este „vital și important” să le aducă la cunoștință informații despre activitatea lui Eduard Harunjen care i-ar ajuta să adopte „o hotărâre obiectivă” și să nu fie influențati de „unele sentimente”.

Membrii CSP l-au anunțat pe Morari că subiectul a fost amânat și nu i-au permis să facă declarații.

Ora 10.12: Membrul CSP, Dumitru Pulbere, a anunțat că pe masa CSP au ajuns trei plângeri:

În sala de ședință este prezent și fostul șef al PA, Viorel Morari, care, potrivit președintei CSP, a solicitat să fie audiat în ședința din 11 iulie pentru a oferi informații despre activitatea lui Eduard Harunjen.

Ora 10.10: Membrii CSP l-au numit pe procurorul-șef al Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, Adrian Mircos, membru al Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor, drept membru supleant. Se întâmplă după ce Valeriu Bodean, adjunct al șefului Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și președinte al Colegiului, a depus cerere de demisie.

Ora 10.05: În ședință urmează a fi stabilit cine va asigura interimatul funcției de președinte al CSP pe perioada concediului Angelei Motuzoc.

Ora 10.03: Ședința este declarată deliberativă.

Marți, 9 iulie, deputații Blocului ACUM și cei din PSRM au adoptat o hotărâre prin care au constatat că în 2016 Eduard Harunjen nu ar fi fost „eligibil” pentru a prelua șefia PG, pe motiv că, timp de nouă luni înainte de a deveni procuror general, a deţinut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din postura de procuror general interimar, fapt care ar încălca Legea cu privire la Procuratură.

Totodată, Parlamentul a decis să transmită lui Igor Dodon „recomandarea” de a emite în privința lui Eduard Harunjen a unui decret „privind constatarea încetării raporturilor de serviciu”.

Luni, 8 iulie, Andrei Năstase a anticipat organizarea ședinței extraordinare a CSP, la care urma să „dispună înregistrarea sesizări împotriva Procurorului General în Registrul nr.1 al CSP și să desemneze în conformitate cu art.270 alin.(7) din Codul de procedură penală și art.34 alin.(5) din Legea cu privire la Procuratură un procuror sau un grup de procurori care să examineze plângerea și să pornească urmărirea penală împotriva Procurorului General pentru coparticipare la uzurparea puterii de stat, depășirea atribuțiilor de serviciu, amestec în înfăptuirea justiției, corupere pasivă, ș.a”.

Marți, într-un comunicat de presă, CSP a precizat că infirmă public „declarațiile potrivit cărora domnul Andrei Năstase ar fi cerut Președintei Consiliului Superior al Procurorilor convocarea unei ședințe, deoarece niciun act normativ nu conferă o asemenea competență mandatului deținut de exponenții puterii executive, iar acreditarea în spațiul public a ideii de existență a acestei solicitări generează riscul depășirii limitelor impuse de principiul separării puterilor în stat și poate fi apreciat ca un element de presiune asupra Consiliului Superior al Procurorilor”.