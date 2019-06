Cum motivează Stanislav Pavlovschi demisia din funcția de ministru al Justiției

Stanislav Pavlovschi, ministrul Justiției care și-a anunțat demisia, a explicat motivele pentru care a renunțat la funcție.

“După cum v-am și spus, vă sunt dator cu unele explicații. Din partea conducerii Blocului Politic ACUM mi-a parvenit propunerea să devin Ministru al Justiției în componența Guvernului condus de doamna Maia Sandu. Am primit ca o mare onoare această propunere, sincer considerând că voi fi capabil să schimb în bine multe lucruri în domeniul Justiției.

Tot atunci, Parlamentul R. Moldova a votat o componență nouă a Guvernului și eu am depus Jurământul în calitate de Ministru al Justiției.

Însă, în perioada lucrului asupra Planului de Acțiuni în domeniul Justiției, eu am identificat mai multe incompatibilități de caracter personal, care, din păcate, potrivit Constituției Republicii Moldova fac imposibilă activitatea mea în calitate de Membru al Guvernului.

Fiind un jurist cu experiență de mai mult de 39 de ani, dintre care 6 ani și jumătate în calitate de Judecător la Curtea Europeană, eu tratez Constituția ca un lucru sfânt, care trebuie respectat cu strictețe.

Noi, cei care facem parte din Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr, din Blocul ACUM am declarat și am probat prin acțiuni concrete, că suntem diferiți de cei care au fost măturați de la putere de voința suverană a poporului Republicii Moldova și că legea pentru noi este mai presus de toate.

Anume din aceste considerente, eu nu am căutat diferite chichițe legislative, ca să mă mențin cu orice preț în funcția de Ministru și am hotărât să înaintez doamnei Prim Ministru Maia Sandu declarația mea de incompatibilitate și încetare a funcției de Membru al Guvernului.

Eu ii doresc doamnei Prim Ministru, precum și tuturor membrilor Guvernului, mult succes în activitatea lor ! Dura lex sed lex !

Rămân atașat valorilor democratice, proeuropene, promovate de Platforma Demnitate și Adevăr și voi continua să le promovez în continuare în calitatea mea de vicepreședinte al Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr”, scrie Pavlovschi.