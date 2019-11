Concursul pentru șefia PG: Comisia va decide astăzi dacă trimite la CSP lista celor patru candidați

Comisia pentru preselecția candidaților la funcția de procuror general va decide astăzi dacă trimite lista care conține cei patru candidați sau ea ar putea fi modificată. Anunțul a fost făcut de către ministra Justiției, Olesea Stamate, după ședința Guvernului.

Potrivit acesteia, ținând cont de faptul că „anumite informații ridică semne de întrebare privind integritatea unor candidați, urmează să examinăm această chestiune în cadrul ședinței comisiei”.

„Lista trebuia să fie transmisă astăzi. Din păcate, am constatat că nu am avut anumite informații în momentul în are am analizat dosarele candidaților. Comisia urmează să analizeze cât de serioase sunt acele informații pe care le-am primit și în cazul în care membrii vor considera că este întemeiată, comisia ar putea să-și revadă decizia de înaintare a celor patru candidați către CSP. În funcție de decizia comisiei, vom vedea dacă putem să transmite lista astăzi sau este necesară o evaluare suplimentară și să amânăm transmiterea listei”, a declarat Stamate.