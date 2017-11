Chirtoacă: „Vreți să mă condamnați? Păi, condamnați-mă, dar încercați să o faceți măcar cât de cât după lege”

Încă o ședință amânată în dosarul de trafic de influență pe numele primarului suspendat din funcție al capitalei, Dorin Chirtoacă. Ședința din 28 noiembrie a fost amânată după ce o cerere în acest sens a fost depusă de avocații edilului, pe motiv că se așteaptă un răspuns a Curții Supreme de Justiție după ce judecătorul Alexandru Negru a solicitat instanței supreme un aviz consultativ privind cererile depuse de apărare în cauza respectivă. În timp ce procurorul Dumitru Robu acuză apărarea de tergiversare intenționată a examinării cauzei, Dorin Chirtoacă afirmă că se poate trece la exminare aîn fond a dosarului când nu au fost soluționate o mulțime de probleme de ordin procedural.

Procurorul anticorupție Dumitru Robu susține că avocații au câte o cerere la fiecare ședință de judecată, iar acest lucru s-ar face intenționat, pentru tergiversarea examinării dosarului.

La rândul său, Dorin Chirtoacă susține că cererile înaintate de avocații săi încă acum jumătate de an nu sunt examinate de magistrați, aceștia eschivându-se prin diferite metode, inclusiv prin adresarea la CSJ pentru a solicita consultații.

„Haideți să încheiem cu examinarea tutror acestor chestiuni de procedură, care s-au adunat timp de o jumătate de an, după care trecem la fond. Așa este corect. Este un principiu fundamental al dreptului. Procedura se judecă separat de fondul cauzei. Nu poți trece la fond până nu sunt soluționate chestiunile de procedură. Procuratura nu vrea sub nicio formă să accepte examinarea acestor lucruri. Dacă sunt obiectivi (procurorii – n.r.), așa cum spun ei, și respectă prezumția de nevinovăție, haideți să le examinăm odată, am terminat și mergem mai departe. Ei pe noi ne acuză de tergiversare, când ei înșuși au cauzat toate aceste probleme, cu înlăturarea avocaților, cu trimiterea materialelor în judecată, fără ca să fie studiate, văzute și cunoscute, începerea urmăririi penale fără să existe o faptă comisă de cineva, nu contează de cine. Este o simulare primitivă a aplicării legii. Am spus: vreți să mă condamnați? Păi, condamnați-mă, dar încercați să o faceți după lege, cât de cât, măcar aparent. Automat, la nivelul unui stat sau organizații internaționale, cu un minim respect față de drepturile omului și justiție, toate aceste chestiuni vor cădea. Ele nu au niciun suport legal”, a declarat Dorin Chirtoacă în fața presei, care a mai adăugat că, de fept, dosarul împotriva sa ar fi unul „gol”.