Ce urmează după ce procurorii au cerut instanței mandat de arestare pe numele lui Șor

Procurorii au cerut astăzi Curții de Apel Cahul emiterea unui mandat de arestare pe numele lui Ilan Șor și darea în căutare internațională a acestuia. Solicitarea procurorilor vine după ce Ilan Șor nu s-a prezentat astăzi la ședința de judecată, programată la Curtea de Apel Cahul.

Procurorul pe caz, Andrei Băeșu, a declarat pentru Ziarul de Gardă că de la ședința de judecată de astăzi a lipsit atât Șor, cât și avocatul acestuia. Fostul primar de Orhei și-ar fi motivat lipsa prin faptul că avocatul său nu se poate prezenta la ședință.

Astfel, procurorul a cerut instanței emiterea unui mandat de arest pe numele lui Șor, iar în acest sens a fost solicitată desemnarea unui avocat din oficiu. După o întrerupere de două ore a ședinței, avocații au declarat însă că au nevoie de timp pentru a face cunoștință cu materialele cauzei, prin urmare, ședința a fost amânată.

Potrivit acuzatorului, următoarea ședință va avea loc la 19 iulie, iar dacă apărarea nu se va prezenta din nou, CA Cahul ar putea examina demersul procurorului pentru schimbarea măsurii preventive.

Andrei Băeșu ne-a mai comunicat că informațiile de la frontieră atestă că Ilan Șor nu a ieșit din țară, însă acesta ar fi putut pleca în străinătate prin regiunea transnistreană.

Reporterii ZdG au încercat să obțină o reacție de la avocatul lui Șor, Iulian Balan, doar că acesta are telefonul deconectat.

Acum o săptămână, Ziarul de Gardă a expediat o solicitate de informație către CA Cahul, care ne-a informat că deputatul Ilan Șor nu a avut decât o singură permisiune de a părăsi R. Moldova, în vara anului trecut, când s-ar fi aflat în Israel pentru tratament. De atunci și până în prezent, CA Cahul nu a emis însă nicio încheiere prin care inculpatului în dosarul fraudei bancare i-ar fi fost acordată permisiunea de a părăsi teritoriul R. Moldova

Ultima apariție publică a lui Ilan Șor a fost la 12 iunie, cu două zile înainte ca Partidul Democrat să anunțe despre retragerea în opoziție. Atunci, Șor a organizat un briefing de presă și a refuzat să răspundă la orice întrebări ale presei, motivând prin faptul că în următoarele zile va organiza ședința Consiliului Național Politic al partidului și doar după asta va organiza o conferință de presă în care va răspunde la întrebări. O astlfel de conferință însă nu a avut loc ulterior.

În ziua în care Partidul Democrat a anunțat că se retrage în opoziție, mai multe avioane private au decolat de pe aeroportul Chișinău. Ministrul de Interne, Andrei Năstase, a declarat ulterior că la bordul uneia dintre aeronave se aflau membrii familiei lui Ilan Șor.

„Este adevărat că două dintre aceste aeronave au transportat anumite persoane, și este vorba despre familia domnului Șor. Un alt avion a vizat două persoane din anturajul acestui personaj”, a declarat Andrei Năstase pe 15 iunie.

Deși dosarul Șor se află de un an pe masa magistraților de la Curtea de Apel Cahul, majoritatea ședințelor de judecată din acest dosar au fost amânate după ce avocații primarului de Orhei au solicitat efectuarea unei expertize financiar-contabile. Nici avocații, nici procurorii, nu oferă însă prea multe detalii despre esența acestei expertize.

Reţinut în mai 2015, Ilan Şor a fost condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, dar instanţa a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă.