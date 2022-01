Asociația Judecătorilor, după sesizarea SIS privind acțiunile magistratului Paniș: „Considerăm inacceptabile sesizările făcute de către o subdiviziune a SIS”

„Asociația judecătorilor consideră inacceptabile sesizările publice făcute de către o subdiviziune a Serviciului de Informații și Securitate (SIS)”. Asta spun reprezentanții Asociației Judecătorilor după ce SIS a sesizat Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Generală (PG) și a solicitat să verifice acțiunile lui Alexei Paniș, magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, care, la 31 decembrie 2021, a emis dispoziția prin care a anulat decretul prin care președinta R. Moldova, Maia Sandu, a anulat decretul ex-președintelui R. Moldova Igor Dodon privind numirea lui Vladislav Clima în funcția de președinte al Curții de Apel (CA) Chișinău și prin care l-a repus pe judecătorul Clima în funcție.

Asociația Judecătorilor a calificat sesizarea SIS drept „caz tipic de intervenție în independența puterii judecătorești”.

„Asociația Judecătorilor din Republica Moldova constată că, prin informația apărută în presă cu titlu „SIS a sesizat CNA și PG pe acțiunile judecătorului care l-a restabilit pe Clima în funcție”, prin care s-a apreciat o hotărâre judecătorească de către o autoritate ce are în competența alte atribuții, s-a produs o încălcare gravă a independenței autorității judecătorești în ansamblul său. Asociația judecătorilor consideră inacceptabile sesizările publice făcute de către o subdiviziune a Serviciului de Informații și Securitate, or asemenea acțiuni amintesc de „Poliția Politică”. Prin urmare, tratăm această „notă” a Serviciului de Informații și Securitate ca un caz tipic de intervenție în independența puterii judecătorești. Reiterăm că, hotărârile instanțelor judecătorești nu sunt luate în funcție de agenda politică a vreunui partid sau organ de stat, ci ele decurg exclusiv din interpretarea și aplicarea legii. Organele judiciare nu sunt la dispoziția niciunei autorități publice sau formațiuni politice, iar implicarea de această manieră într-o cauză concretă este intolerabilă prin prisma respectării statului de drept. Atragem atenția că, nu este suficient ca statul de drept să fie menționat ca deziderat în dialoguri publice, el trebuie respectat prin faptele proprii, inclusiv, prin declarații care nu trebuie să știrbească, într-un mod inacceptabil, independența autorității judecătorești. La fel, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova atrage atenția asupra limbajului actorilor politici, care apreciază unele hotărâri judecătorești. Ei trebuie să se abțină în calificarea acestora, or, potrivit principiilor internaționale privind independența judecătorească, remediul principal pentru corectarea eventuală a unei greșeli este exercitarea căilor de atac, iar casarea unei hotărâri de către instanțele superioare nu înseamnă, în mod automat, că judecătorul nu a acționat într-un mod profesionist. Prin aprecierea unor hotărâri judecătorești de către înalții demnitari se aduce o încălcare iminentă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat.Totodată, încurajăm corpul de magistrați ca în cadrul înfăptuirii actului de justiție să se conducă doar de lege, chiar dacă soluția ce urmează a fi luată poate fi una nepopulară.Asociația Judecătorilor din Republica Moldova va susține plenar reformele autentice și necesare în sectorul justiției, în strictă conformitate cu angajamentele Republicii Moldova ca stat membru al Consiliului Europei”, se menționează într-o notă emisă de Asociația Judecătorilor.

Solicitat de ZdG pentru o reacție pe marginea acestui subiect magistratul Alexei Paniș ne-a comunicat că „nu va declara nimic întrucât a comentat subiectul pentru alte surse media”.

În documentul semnat de către șeful de direcție generală a SIS, Eugeniu Rurac, obținut de ZdG, se menționează că SIS solicită CNA și PG „să investigheze prin prisma eventualei bănuieli rezonabile pe faptul depășirii atribuțiilor de serviciu acțiunile magistratului Alexei Paniș care a dispus repunerea judecătorului Vladislav Clima în funcția administrativă de președinte al CA Chișinău”.

La 31 decembrie 2021, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a anulat decretul prin care președinta R. Moldova, Maia Sandu, a anulat decretul ex-președintelui R. Moldova Igor Dodon privind numirea lui Clima în funcția de președinte al Curții de Apel (CA) Chișinău. Detalii aici

Ulterior, responsabilii de la Președinție au contestat la Curtea de Apel (CA) Chișinău hotărârea instanței de fond care a anulat decretul prin care președinta R. Moldova, Maia Sandu, a anulat decretul ex-președintelui R. Moldova Igor Dodon privind numirea magistratului Vladislav Clima în funcția de președinte al Curții de Apel (CA) Chișinău. Detalii aici

