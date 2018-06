Alina Russu explică decizia luată de CEC: „Ca autoritate electorală am fost puși în poziția zero”

Alina Russu, președinta Comisie Electorale Central (CEC), susține că, potrivit Codului Electoral, votarea repetată poate fi organizată doar în cazul repetării unui tur de scrutin, nu și în cazul în care ambele tururi sunt invalidate, astfel cum a decis Judecătoria Chișinău pe 19 iunie. După mai multe discuții în contradictoriu între membrii CEC, dar și pe fundalul protestelor, membrii au decis anularea alegerilor locale.

„În cazul dat, când vorbim de alegerile locale din municipiul Chișinău, instanța de judecată a invalidat rezultatele atât a turului întâi, cât și a turului doi. Ca autoritate electorală am fost puși în poziția zero. Pentru că e vorba de un exercițiu nou, se aplică alte prevederi din Codul Electoral care stabilesc procedurile electorale ale unui scrutin obișnuit. Din acest considerent, dar și pentru că suntem în fața unui exercițiu diferit, nu putem să organizăm alegeri locale noi pentru că deja suntem în interiorul ultimului an de mandat ordinar și nu putem organiza alegeri noi, pentru că în cazul vacanței funcției sau alte cazuri, alegerile noi pot fi organizate doar de două ori pe an”, a specificat Alina Russu după încheierea ședinței CEC.

Membrul CEC, Vladimir Șarban s-a arătat nedumerit de faptul că Judecătoria Chișinău a invalidat și turul întâi al alegerilor, or atunci nu au fost înregistrate încălcări: „Mi se pare o deficiență în logica magistratului, care nu spune nimic despre încălcări, dar anulează turul întâi”.

La rândul său, membrul CEC, Sergiu Gurduza a propus înaintarea unui demers către instanța de judecată pentru ca aceasta să explice modul de executare a hotărârii pe care a luat-o pe 19 iunie, pentru că aceasta ridică mai multe semne de întrebare: „Orice alegeri trebuie să se finalizeze cu alegerea unei persoane în funcția de primar”.

Propunere lui Gurduza a fost susținută și de Șarban, dar nu și de majoritatea membrilor CEC.

„Suntem într-o situație foarte delicată. În primul rând, această hotărâre de judecată aruncată ca o piatră în baltă, a provocat reacții extrem de negative de la partenerii noștri externi. Mă îndoiesc că judecătorul a uitat să includă în dispozitiv excluderea unui candidat”, a spus Șarban.

Cu toate acestea, cu votul a cinci membri ai CEC, alegerile locale din municipiul Chișinău au fost declarate nule, urmând ca primarul să fie ales în 2019.

Andrei Năstase a fost ales primar al capitalei la 3 iunie cu peste 52% din voturi și cu un avantaj de 12 643 de voturi față de candidatul PSRM, Ion Ceban. În următoarele trei săptămâni, pe rând, Judecătoria Chișinău, Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție au invalidat alegerile pe motiv că, atât Andrei Năstase, cât și Ion Ceban, au făcut agitație la 3 iunie care a influențat zeci de mii de votanți.