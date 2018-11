Acuzații în cadrul Uniunii Avocaților după ce Procuratura Anticorupție a confirmat că președintele Uniunii are dosar penal

Avocatul Victor Panțâru, membru al Consiliului Uniunii Avocaților a anunțat că-și dă demisia în semn de protest, după ce Procuratura Anticorupție a confirmat că Emanoil Ploșniță, președintele Uniunii Avocaților (UA), are calitatea de învinuit în cadrul unei cauze penale. „Consider ferm că o persoană pusă sub învinuire, nu mai poate deține o funcție de conducere, deși urmează să se bucure din plin de prezumția de nevinovăție. Asemenea persoană nu își mai dedică eforturile în interesul Instituției și comunității, ci va fi preocupată de propriile interese”, acuză Panțâru.

Avocatul scrie într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare că a luat atitudine atunci când s-a aflat că Președintele UA are calitate procesuală într-un dosar penal.

„Consider că un avocat bun trebuie să fie, în primul rând, integru. De aceea, am solicitat un răspuns oficial de la Procuratura Anticorupție pentru a înlătura orice interpretare ce ar afecta direct activitatea UA. Răspunsul din 20 octombrie 2018, cu nr. 9820, confirmă faptul că la 8 octombrie 2018, cetățeanului Emanoil Ploșniță, Președintelui UA, i s-a atribuit statut de învinuit într-o cauză penală. În urma acestui fapt confirmat, am considerat necesar ca acest subiect să fie introdus pe ordinea de zi a Ședinței Consiliului, din data de 16 noiembrie 2018, pentru a discuta toate aspectele și pentru a lua o poziție comună în ceea ce privește integritatea funcției Președintelui UA. Am sperat că în ședința Consiliul UA din 16 noiembrie 2018 va fi discutată problema ce ține de integritatea funcției de Președinte a UA. Însă, propunerea mea, în mod surprinzător pentru mine nu s-a regăsit în Ordinea de zi, dar a fost supusă votului de a fi sau nu introdusă spre discuție. Drept urmare pentru a fi inclusă spre discuție urma a să adune numărul de 8 voturi, dar pentru aceasta au votat 7 din cei 10 membri prezenți la ședință, motiv pentru care n-a fost posibilă o analiză detaliată a situației. Regret atitudinea unor colegi care din anumite motive s-au abținut sau au votat împotriva acestei chestiuni, ori aceasta a fost un test de integritate pentru fiecare în parte”, scrie Panțâru, pentru ca ulterior să-și anunțe demisia.

„Consider ferm că o persoană pusă sub învinuire, nu mai poate deține o funcție de conducere, deși urmează să se bucure din plin de prezumția de nevinovăție. Asemenea persoană nu își mai dedică eforturile în interesul Instituției și comunității, ci va fi preocupată de propriile interese. Mai mult decât atât, fiind o persoană lipsită de integritate, vulnerabilă și șantajabilă, nu mai poate reprezenta demnitatea și onoarea întregii comunități a avocaților. În asemenea circumstanțe, activitatea conducerii consiliului UA vine în contradicție cu principiile mele morale și profesionale. Nu-mi mai pot continua activitatea în cadrul Consiliului UA, pentru a nu mă asocia cu un Consiliu condus de către o persoană asupra căreia planează suspiciunea de escrocherie, cu atât mai mult cu cât domnul Ploșniță cumulează și funcția de Secretar General, gestionând banii avocaților. Înțeleg să demisionez din funcția de Consilier în Consiliul Uniunii Avocaților, delegat din partea Baroului Avocaților Chișinău.

Urez succes membrilor delegați și sper că experiența, onoarea și integritatea o să vă reprezinte în continuare”, a punctat Panțâru.

Solicitat de ZdG, Emanoil Ploșniță, președintele UA a precizat că va veni cu o reacție la subiect pe parcursul zilei de luni, 19 noiembrie.

Victor Panțâru a fost delegat în Consiliul Uniunii Avocaților din partea a 144 de avocați ai Baroului Chișinău în luna aprilie 2016.

ZdG a scris recent că Victor Panțâru este învinuit de o fostă clientă de faptul că nu și-ar fi exercitat corect atribuțiile, plângerea fiind examinată în această perioadă la Comisia de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților.

6 ani şi 4 luni a aşteptat Iraida Tverdohleb să i se facă dreptate, după ce avocatul său a expediat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) dosarul morţii fiului său, Ghenadie Tverdohleb. La începutul acestui an, CtEDO i-a răspuns că cererea depusă este inadmisibilă, întrucât nu au fost epuizate toate căile de atac naţionale. Despre decizia CtEDO Iraida spune că nu a aflat decât la începutul lunii noiembrie, curent. Astfel, ea a decis să depună o plângere la Comisia de etică şi disciplină a Uniunii Avocaţilor din R. Molova pe numele avocatului Victor Panţâru. Femeia susţine că avocatul se face vinovat de pierderea dosarului la CtEDO, precum şi de faptul că drepturile familiei sale nu au fost respectate.