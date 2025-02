Zelenski se teme de un „ultimatum” după reuniunea ruso-americană de la Riad. A anunțat că-și amână vizita în Arabia Saudită

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 18 februarie, că-și amână vizita care era prevăzută pentru miercuri în Arabia Saudită și a criticat întâlnirea ruso-americană desfășurată în această țară. Acesta a declarat că nu va răspunde niciunui eventual ultimatum pe care l-ar putea primi după această întâlnire din partea Moscovei prin intermediul Washingtonului, căruia i-a reproșat că discută fără Ucraina soluționarea războiului provocat de invazia rusă, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Ucraina a aflat „din presă” despre întâlnirea pe care au avut-o marți la Riad delegațiile conduse de miniștrii de externe rus și american, Serghei Lavrov și Marco Rubio, a declarat în aceeași zi în capitala turcă Ankara președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

El a insistat că „nu pot fi luate decizii fără Ucraina asupra modului de încheiere a războiului din Ucraina”, dezaprobând inițiativa președintelui american Donald Trump de a aborda direct cu președintele rus Vladimir Putin soluționarea acestui conflict.

Zelenski a insistat că, pe lângă Ucraina, pentru ca tratativele să fie „echitabile” în negocieri trebuie implicate de asemenea Uniunea Europeană, Regatul Unit și de asemenea Turcia, într-o declarație la o conferință de presă comună cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a afirmat de partea sa că Turcia ar putea fi gazda „ideală” pentru viitoare negocieri de pace ruso-ucrainene, mai ales că le-a găzduit și pe cele din 2022, când Ucraina și Rusia au fost aproape să încheie un acord de pace.

„Ucraina, Europa în sensul larg – aceasta include Uniunea Europeană, Turcia și Regatul Unit – ar trebui să participe împreună cu SUA la discuții și la elaborarea garanțiilor de securitate necesare pentru soarta părții noastre de lume”, a indicat Zelenski la Ankara, de unde urma să plece în Arabia Saudită într-o vizită despre care a susținut anterior că era planificată de mult timp, deși aceasta urma să se desfășoare în ziua următoare întâlnirii ruso-americane desfășurate marți la Riad.

„Noi suntem onești și cu spiritul deschis, nu vreau coincidențe. Iată de ce nu voi merge în Arabia Saudită”, a spus acum Zelenski, adăugând totuși că vizita sa în această țară va fi reprogramată pentru data de 10 martie.

El a asigurat că nu va răspunde niciunui posibil ultimatum pe care l-ar putea primi din partea Rusiei prin intermediul SUA după întâlnirea acestora desfășurată la Riad.

„Ca președinte al Ucrainei, nu am dat garanții nimănui, nu am confirmat nimic nimănui. Mai mult, nu am avut și nici nu am intenția să răspund ultimatumurilor Rusiei”, a spus Zelenski în timpul unei reuniuni cu reprezentanții comunității ucrainene din Turcia.