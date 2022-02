Volodimir Zelensky a convocat de urgență Consiliul Național de Securitate al Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a convocat luni, 21 februarie, Consiliul Național de Securitate al țării. Asta după ce președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că intenționează să recunoască independența autoproclamatelor republici separatiste Donețk și Lugansk.

Given the statements made at the meeting of the Security Council of the Russian Federation, I held urgent consultations with @EmmanuelMacron and @OlafScholz and convened the National Security and Defense Council.