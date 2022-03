VIDEO/ Soldații ruși ajunși prizonieri în Ucraina își sună familiile pentru a le da vestea: „Sunt prizonier, mamă, înțelegi?”

Soldați ruși, ajunși prizonieri ai armatei ucrainene, își sună familiile pentru a le da vestea. Majoritatea rudelor contactate de soldații ruși nici nu știu că aceștia sunt în Ucraina la război. Unii dintre militarii ruși capturați de ucraineni spun că au fost mințiți că merg să efectueze exerciții militare, însă au fost aruncați în luptă.

Zeci de astfel de clipuri, cu soldați ruși contactându-și rudele, sunt publicate pe rețelele de socializare.

Redăm mai jos câteva dialoguri dintre soldații ruși capturați și rudele acestora din Rusia:

– Alo, salut!

– Alo.

– Eu am ajuns în prizonierat. Numai ascultă-mă.

– Cum așa?

– Noi am venit aici…

– Ne-au mințit că venim să apărăm, dar a ieșit că din contra, noi am venit să omorâm oameni pașnici.

– Ce vorbești tu acolo, Vanea? Ce vorbești?

– Sună soției lui Iurie Belkokutov și Iurie Omelianenko și spune-le să sune la linia fierbinte și să afle cum să ia cadavrele.

– Care cadavre? Care cadavre?

– Două cadavre.

– Pe tine o să te elibereze?

– Nu știu, dar sper.

– Vreau să vă cuprind.

– Vanea, cu siguranță ai să ne cuprinzi.

– Eu vă iubesc atât de mult…

– Noi tot te iubim, scumpule.

– La naiba cu armata asta. Totul va fi bine, eu sunt sigură.

– Iartă-mă că am venit aici, pentru că ne-au spus să omorâm oameni, oameni pașnici

– Nu, tu ți-ai apărat patria. Liniștește-te.

– Nu, nu-i nicio patrie. Ei ne-au mințit pe noi toți.

– Tu pe noi ne-ai apărat.

– De cine v-am apărat? Pe noi nimeni nu ne-a atacat. Noi suntem vinovați.

_________________________________

– Alo, mamă, salut!

– Salut!

– Salut, mamă. Sunt eu, m-ai cunoscut? Da…

– Sunt pe teritoriul Ucrainei, am fost luat prizonier. La mine totul e bine.

– Ce?

– Eu spun că sunt pe teritoriul Ucrainei, am ajuns prizonier.

– Cum așa în prizonierat?

– Iată așa.

– Explică-mi te rog ce faci tu acolo?

– Ascultă-mă te rog atent: cu mine se comportă frumos, nu-ți face griji pentru mine.

– Ce, ce?

– Cu mine se comportă frumos, să nu-ți faci griji. Trebuie să iei legătura cu unitatea militară. Scrie undeva.

– Să sun la unitate și ce să le spun?

– Spune-le că iată cine a ajuns în prizonierat pe teritoriul Ucrainei. Când ne-au trimis, ne-au spus că mergem ca forțe de menținere a păcii în regiunile Donețk și Lugansk, dar de fapt acum s-a început războiul. Adică noi suntem în rol de agresori. Aici bombardează orașele dur. De aceea, răspândește informația, dacă vei putea.

– De ce nu te eliberează?

– Pentru că sunt prizonier, mamă, înțelegi? Eu aici am venit ca agresor.

– Unde ești, în ce oraș anume din Ucraina?

– Gata, mamă, fără panică. Să faci ceea ce ți-am zis. Bine?

__________________________________

– Tată, mai pe scurt eu sunt prizonier.

– Cum ai ajuns acolo?

– Am ieșit la exerciții militare. Acum sunt în regiunea Cernihiv.

– Dar cum ați ajuns prizonieri?

– Așa, pentru că la frontieră…

__________________________________

– Cum ați ajuns acolo?

– Ne-au lăsat.

– Cum v-au lăsat?

– Simplu, ne-au lăsat. Sub pretextul unor exerciții militare, ne-au dus în altă țară și pur și simplu ne-au lăsat.

__________________________________

– Așteaptă, soră. Aici așa e o situație… Mai pe scurt, nouă ne-au zis că vom face un marș, dar am ajuns sub focuri de armă. Eu sunt prizonier. Ne-au primit bine. Totul e bine, nu ne bat, ne hrănesc.

– Spune-i unde te afli.

– În Ucraina… Orașul Priluki. Deocamdată voi fi aici. Cum va fi mai departe, deocamdată nu știu. Spune părinților că totul e-n regulă.

– …

– Soră, nu înțeleg nimic.

– Tu ești întreg?

– Da, eu sunt viu, sănătos. Totul e bine. Sunt la poliție. Mi-au spus că de aici e posibil pe urmă să mă trimită acasă. Dar când – nu știu.



În dimineața zilei de marți, 1 martie, autoritățile ucrainene au comunicat că peste 200 de soldați ruși au fost capturați, iar peste 5 000 au fost uciși de la începutul invaziei rusești în Ucraina.

Publicitate

Publicitate