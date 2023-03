VIDEO Se împlinesc 9 ani de la anexarea Crimeei de către Rusia. Putin vizitează peninsula

Președintele rus Vladimir Putin a vizitat Peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, la nouă ani după ce a proclamat „oficială” ocuparea acesteia, scrie hromadske.ua.

Instituții de presă controlate de Kremlin relatează despre vizita lui Putin în Crimeea.

„Președintele nostru Vladimir Vladimirovici Putin știe să surprindă. În sensul bun al cuvântului” a scris Razvojayev pe Telegram.

Potrivit acestuia, sâmbătă urma să fie inaugurată o școală de arte pentru copii, cu participarea lui Putin prin videoconferință.

„Dar Vladimir Vladimirovici a venit în persoană. El însuși. La volan. Pentru că într-o zi istorică ca astăzi, el este mereu alături de Sevastopol și de oamenii săi”, a spus Mihail Razvojayev, guvernatorul Sevastopolului.

President Putin arrived in #Crimea to celebrate the anniversary of the annexation of the Peninsula pic.twitter.com/UnBrXad6o5