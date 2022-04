VIDEO/ Masacru și în Irpin. Femei și fete, împușcate de militari ruși și apoi călcate cu tancuri

În Irpin, oraș recucerit de trupele ruse, s-a descoperit că trupele rusești au împușcat femei și fete, iar apoi le-au călcat cu tancurile. Asta spune primarul localității Oleksandr Markushin.

Femei și fete din Irpin au fost împușcate și apoi călcate cu tancurile de soldații ruși, relatează DW care citează autoritățile locale.

