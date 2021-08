VIDEO/ Afganii care au vrut să fugă din țară agățați de avion s-au filmat de pe roata avionului militar care se pregătea să decoleze

Imaginile cu sute de afgani disperați, alergând după avion sau agățându-se de roți pentru a putea părăsi țara căzută în mâinile talibanilor, au făcut înconjurul planetei. Noi înregistrări continuă să apară în mediul online, de data aceasta filmate chiar de pe roata avionului militar care se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Kabul.

*Imagini care pot afecta emoțional.

Imaginile apărute au fost filmate de unul dintre afganii care s-au urcat pe trenul de aterizare al unui avion militar C-17 Globemaster, care se pregătea de decolare pe aeroportul din Kabul, scrie Digi.

