Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, despre vizita liderilor europeni la Kiev: „Fără rezultat. Nu va aduce Ucraina mai aproape de pace”

Fostul președinte al Federației Ruse Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că vizita în Ucraina a celor patru lideri europeni, Klaus Iohannis, Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Mario Draghi, este „inutilă”.

Într-o postare pe pagina sa de Twitter, fostul președinte al Rusiei a calificat vizita liderilor occidentali drept „fără rezultat” și a spus că aceasta nu va aduce pacea în Ucraina.

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking