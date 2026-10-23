Trump afirmă că Musk a restabilit accesul Ucrainei la Starlink, dar refuză să precizeze dacă au discutat

Donald Trump a declarat joi, 23 octombrie, că Elon Musk, directorul executiv al SpaceX, a restabilit accesul Ucrainei la Starlink, însă președintele SUA a refuzat să comenteze când a fost întrebat dacă a discutat cu miliardarul despre această chestiune, scrie Reuters.

The Wall Street Journal (WSJ) a relatat că Trump l-a sunat pe Musk și i-a cerut să ridice restricțiile privind utilizarea serviciului Starlink de către Ucraina.

„Nu vreau să comentez acest lucru; fie că am sunat eu, fie că a sunat altcineva, nu contează, cred. Concluzia este că el a dat-o înapoi”, a declarat Trump reporterilor când a fost întrebat dacă a vorbit cu Musk. Trump nu a oferit alte detalii.

Ucraina folosește Starlink pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă și operațiunile cu drone. Restricționarea serviciului de satelit a îngreunat misiunile de atac și de apărare aeriană ale țării, desfășurate cu ajutorul dronelor împotriva Rusiei.

Sistemul Starlink funcționa mai bine joi, la scurt timp după conversația dintre Trump și Musk, a raportat anterior WSJ, citând oficiali americani și ucraineni.

Unii oficiali ucraineni au declarat ziarului că sistemul nu își redobândise încă funcționalitatea completă, dar funcționa la viteze mai mari decât cele impuse de limitarea de viteză.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi dimineață că viteza sistemelor Starlink nu a fost încă restabilită pentru Ucraina, adăugând că speră să poarte discuții cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în zilele următoare.

Potrivit WSJ, Trump i-a spus lui Musk că era frustrat de faptul că vitezele sistemului rămâneau limitate.

Trump a negat că ar fi fost implicat în decizia privind încetinirea vitezei. Rubio a declarat miercuri reporterilor că deciziile referitoare la accesul Ucrainei la Starlink aparțineau companiei-mamă SpaceX și lui Musk, nu Casei Albe.

Relațiile lui Zelenski cu Washingtonul au atins noi minime după ce Trump a anunțat un acord pentru achiziționarea de motorină rusă și a renunțat la noi sancțiuni împotriva Moscovei. Trump a cerut, de asemenea, Kievului să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești și i-a îndemnat pe ucraineni să-l înlocuiască pe Zelenski.

Joi, Rusia a bombardat Kievul cu rachete balistice, iar Ucraina a trimis sute de drone către Moscova, în timp ce părțile beligerante au continuat seria de atacuri, în ciuda ultimelor eforturi ale SUA de a pune capăt conflictului. Rusia a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei la începutul anului 2022.