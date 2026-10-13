The Washington Post: Noul plan al SUA pentru Ucraina include o conductă de petrol și gaze din Rusia către Europa, profiturile fiind împărțite între Moscova și Kiev

Statele Unite și țările europene elaborează o propunere comună de pace care va oferi Ucrainei și Rusiei avantaje economice și garanții de securitate și va servi drept bază pentru o reglementare teritorială, în timp ce obiectivele militare ale ambelor părți nu vor fi îndeplinite. Acest plan a fost discutat vineri, 9 octombrie, la vila lui Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, unde au fost prezenți reprezentanți ai Ucrainei, Marii Britanii, Germaniei și Franței, scrie The Washington Post (WaPo).

Potrivit publicației, SUA încearcă să ajute Ucraina și Rusia să își imagineze cum va arăta situația postbelică. Acest lucru ar trebui să le stimuleze să facă concesii în chestiunea teritorială, la care deocamdată nu vor să recurgă, a explicat un oficial american familiarizat cu mersul negocierilor.

Planul include patru componente. Potrivit unei surse a WaPo, mesajul adresat lui Putin sună astfel: nu doar să puneți capăt războiului cu Ucraina, ci să încheiați cu Europa un acord în domeniul economic și al securității care să permită restabilirea stabilității în regiune. Acest obiectiv prevede, în special, integrarea economică a Rusiei, Ucrainei și Europei pe baza unui acord în sectorul energetic. O parte a acestuia ar putea fi o conductă pentru transportul petrolului și gazelor rusești în Europa, Ucraina și Rusia urmând să împartă profiturile din aceste livrări.

Potrivit oficialului american citat de WaPo, o astfel de conductă ar putea reduce drastic costurile Europei pentru resursele energetice. Înainte ca Putin să declanșeze războiul, Rusia furniza petrol și gaze prin mai multe rute, inclusiv prin Ucraina. Gazoductul „Nord Stream 2”, construit înainte de război, nu a fost certificat de Germania. În ultima vreme, reprezentanți ai SUA și ai Rusiei au discutat despre implicarea unui investitor american în posibila reluare a activității „Nord Stream”, a relatat Reuters, citând mai multe surse.

WaPo scrie că pe lângă asigurarea unui „acces pe termen lung al Rusiei la piața energetică europeană”, acordul de pace ar trebui să stabilească modul și momentul în care vor fi ridicate sancțiunile economice.

Celelalte componente ale planului includ:

Asistență pentru reconstrucția Ucrainei. Banca Mondială și compania americană de administrare a investițiilor BlackRock intenționează să creeze un mecanism pentru a acoperi multiplele nevoi financiare ale țării în vederea reconstrucției regiunilor distruse, plății indemnizațiilor pentru familiile militarilor căzuți sau răniți și refacerii economiei distruse;

Stabilirea unor garanții de securitate. Ucraina ar primi din partea SUA și a țărilor europene asigurarea că, în cazul unui nou atac din partea Rusiei, acestea îi vor oferi protecție armată. Potrivit oficialului american, acest ajutor va fi echivalentul articolului 5 din statutul NATO privind apărarea colectivă. La rândul său, Rusia va încheia, de asemenea, acorduri cu țările europene, menite să înlăture îngrijorările sale în materie de securitate, deși deocamdată nu este clar în ce vor consta acestea mai exact;

Cea mai dificilă componentă de implementat – concesiile teritoriale. Rusia va fi de acord cu o încetare a focului de-a lungul liniei actuale a frontului. Pentru Ucraina, acest lucru va însemna că teritoriile ocupate vor rămâne sub control rusesc. Pentru Rusia – că nu va obține nici întreaga Ucraină pe care intenționa să o cucerească în trei zile, nici restul Donbasului.

Până în prezent, Putin a refuzat categoric să înceteze acțiunile militare dacă nu îi sunt cedate regiunile din Donbas pe care nu a reușit să le cucerească, scrie sursa citată.