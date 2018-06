Șeful PG despre protestul avocaților împotriva aplicării excesive a aresturilor: „Bătălia trebuie dusă în instanțe”

Procurorul general al R. Moldova, Eduard Harunjen, susține că fiecare arestare preventivă sau reținere, trebuie examinată individual și doar în instanța de judecată, cu prezentarea tuturor probelor pro și contra, de aceea este în dificultate pentru a se expune referitor la acțiunea de protest organizată astăzi de avocați în fața Curții de Apel. Șeful Procuraturii Generale afirmă că este un drept al fiecărei persoane de a protesta pentru a-și expune public opinia sau dezacordul vizavi de un subiect, dar menționează că avocații nu au argumentat acuzațiile privind „aplicarea excesivă a măsurii preventive sub formă de arest” prin „statistici îngrijorătoare” privind amploarea unui fenomen și nu au prezentat exemple concrete atunci când au semnalat despre abuzuri.

Solicitat de ZdG pentru a-și expune părerea referitor la protestul de astăzi al avocaților împotriva aplicării excesive a măsurii preventive sub formă de arest, Eduard Harunjen a punctat că există o singură cauză care condiționează numărul de arestări, mare sau mic, criminalitatea. Respectiv, orice discuții la subiect trebuie să aibă la bază date statistice, care ar ilustra amploarea fenomenului.

„Proteste ale avocaților au loc în mai multe state europene, au loc chiar la hotarul nostru, în România, unde avocații protestează masiv față de acțiunile DNA, fiind susținuți, de altfel, și de colegi din barouri europene. Probabil asta i-a inspirat și pe avocații din R. Moldova să utilizeze protestul drept o modalitate de a-și expune viziunea corporativă asupra unei probleme”, a menționat procurorul general.

Șeful PG se arată convins că „bătălia, dacă așa o putem numi astfel, trebuie dusă în instanțe”.

„Trebuie conștientizat că rolul profesiilor juridice este diferit, atât sub aspectul principiilor și regulilor de procedură, pe care procurorii și avocații le abordează în chei diferite, cât și sub aspectul regulilor deontologice. Aș spune, chiar, că este decisivă înțelegerea și afirmarea programatică a rolului fiecărei profesii în actul de justiție, în conformitate cu principiile comune ale tuturor acestora, și anume: competența, integritatea, demnitatea, respectul reciproc și nu în ultimul rând, independența unora față de ceilalți.

Îmi este dificil să mă expun asupra evenimentului și din cauza că discursurile din cadrul acestuia au depășit subiectul anunțat din timp, astfel, fiind invocate diverse chestiuni ce vizează interesul corporativ al avocaturii. Am auzit, inclusiv, îngrijorări vizavi de urmărirea penală a avocaților, s-a vociferat drept o problemă majoră lipsa imunității funcționale, similare corpului de magistrați etc. Apropo, am observat printre avocații protestatari, foarte mulți procurori, pensionați sau demisionați din procuratură, care, în virtutea funcțiilor pe care le-au ocupat în trecut, de fapt, arestau de sine-stătător persoane, în lipsa oricărui proces judiciar și fără orice drept de contestație, așa cum prevedea atunci legislația. Nu am prea auzit să fi fost deranjați de acest lucru. Aș fi curios să discut la o masă rotundă aceste chestiuni, abordări diferite ale aceluiași subiect, pentru a vedea care sunt, de fapt, îngrijorările reale ale castei de avocați, fiindcă, se pare, nu doar problema arestărilor este motivul acestui protest”, a declarat șeful PG, precizând că subiectul a fost adus în vizorul public de către avocați încă acum un an, când Baroul Chișinău a înaintat un ultimatum și amenințat cu grevă generală „în semn de protest față de aplicarea excesivă a aresturilor și aresturilor la domiciliu”.