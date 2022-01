Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg: „NATO nu va face niciodată compromisuri în privinţa securităţii europene” – Deutsche Welle

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că alianţa îşi menţine „linia dublă” în relaţiile cu Rusia. Va continua să rămână în dialog şi să se pregătească simultan pentru o confruntare, scrie Deutsche Welle.

DW a stat de vorbă joi, 13 ianuari, cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la o zi după prima reuniune de după 2019 a Consiliului NATO-Rusia (NRC). Stoltenberg a acordat un interviu corespondentului DW de la Bruxelles, Teri Schultz, după ce alianţa militară occidentală şi Moscova au comunicat că sunt în continuare în impas în privinţa tensiunilor de la graniţa ruso-ucraineană.

Stoltenberg: NATO urmăreşte o „linie dublă” în relaţiile cu Rusia

Deutsche Welle: Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că discuţiile cu NATO au fost un insucces. Aţi spune acelaşi lucru despre rezultatul reuniunii Consiliului NATO-Rusia?

Jens Stoltenberg: Eu consider că a fost o reuniune importantă chiar şi numai din cauza faptului că unii aliaţi din NATO au fost capabili să stea la aceeaşi masă cu Rusia după doi ani în care nu au mai existat astfel de reuniuni. Discuţiile au fost foarte dificile…dar faptul că am avut dificultăţi doar demonstrează importanţa acestei reuniuni. Ne confruntăm cu o perioadă foarte critică pentru securitatea Europei.

Suntem gata să purtăm un dialog cu Moscova, dar nu vom face niciodată compromisuri legate de principiile de bază ale securităţii Europei.

Ucraina s-a aflat pe agenda tuturor reuniunilor NRC începând din 2014. Dacă Rusia nu a fost dispusă să contribuie la calmarea situaţiei, veţi fi dispuşi să purtaţi discuții legate de alte subiecte?

Acestea se află într-o strânsă legătură. De îndată ce discutăm despre securitatea europeană, de îndată ce discutăm despre reducerea riscurilor şi despre transparenţă, Ucraina, desigur, face parte din acea discuţie. Dar cred că acum cea mai potrivită cale este să nu transportăm diplomaţia în mass-media, în rândul publicului larg. Dorim mai degrabă să exprimăm voinţa, aşa cum am făcut-o şi la această reuniune, de a aborda o paletă largă de subiecte. Dacă ei sunt dispuşi să se aşeze la masă, atunci să ne aşezăm. Şi să negociem în cadrul acelor reuniuni şi nu în mass-media.

Credeţi că aliaţii, în special Statele Unite ale Americii, au fost satisfăcuţi de aceste discuţii? Cer ei o repoziţionare a forţelor în Europa care nu este pe placul tuturor?

SUA, care au avut în acelaşi timp reprezentanţi aici la Bruxelles, au subliniat că aceste reuniuni nu sunt negocieri. În cadrul NRC am făcut schimb de idei. Am fost în căutarea…unui proces care să asigure o cale politică de urmat. Noi salutăm consultări strânse cu SUA. Unii au pus întrebarea dacă Europa este şi ea prezentă la masă. În cadrul reuniunii, am avut 28 de aliaţi europeni şi de aceea putem spune că, da, Europa se află şi ea la masă. Alianţa NATO este unică tocmai fiindcă aduce împreună Europa şi America de Nord chiar şi atunci când discutăm cu Rusia.

În Bazinul Donului situaţia este în continuare tensionată

Nu cumva există senzaţia că toţi aşteaptă ca președintele Putin să decidă dacă vrea sau nu o continuare a discuțiilor?

Rusia are de ales între un dialog cu NATO şi aliaţii occidentali şi o confruntare. Trebuie să fim conştienţi că există perspectiva ca Rusia să folosească, o dată în plus, forţa militară împotriva Ucrainei.

Noi vom asigura sprijin Ucrainei, astfel încât să-şi fortifice capacitatea de auto-apărare.

Viceministrul rus de Externe, Alexander Gruşko, a declarat în cadrul conferinţei sale de presă, la capătul reuniunii, că Rusia nu are trupe în Bazinul Donului. Sunteţi în asentimentul său?

Rusia îi controlează pe separatiştii din Bazinul Donului şi prin aceştia are o prezenţă în estul Ucrainei. Nu există nicio îndoială în această privinţă.

Este astăzi mai puţin probabilă decât ieri o invazie rusească în Ucraina?

Consider că este prea devreme pentru a analiza rezultatul acestei reuniuni, fiindcă nu am văzut încă răspunsul dat de Rusia. Cred că cel mai important este să continuăm pe „calea dublă” în relaţiile cu Rusia. Suntem dispuşi să dialogăm. Am demonstrat asta. Dar suntem de asemenea pregătiţi dacă Rusia începe încă o dată să folosească forţa militară împotriva unui vecin.

