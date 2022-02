Rusia avertizează că vor fi consecinţe „militare și politice grave” dacă NATO acceptă Suedia și Finlanda

Eventuala admitere a Finlandei sau Suediei în Alianţa Nord-Atlantică ar genera „consecinţe militare şi politice grave”, a avertizat vineri după-amiază Administraţia Vladimir Putin.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, a afirmat că, în cazul în care Suedia sau Finlanda vor încerca să adere la Alianţa Nord-Atlantică, acest lucru „va genera consecinţe militare şi politice grave, care ar necesita ca Rusia să adopte măsuri de reciprocitate”.

„Noi considerăm angajamentul Guvernului Finlandei în sensul unei politici de nealiniere militară ca fiind un factor important în garantarea securităţii şi stabilităţii în nordul Europei”, a subliniat Maria Zaharova.

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.



☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL