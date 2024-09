Prințesa de Wales, Kate Middleton, a încheiat tratamentul pentru cancer

Prințesa de Wales, Kate Middleton, a anunțat luni, 9 septembrie, că a încheiat un curs de chimioterapie. La începutul anului 2024, Kate Middleton, în vârstă de 42 de ani, a declarat că a fost diagnosticată cu cancer.

Prințesa a povestit că ultimele nouă luni au fost „incredibil de dificile” pentru familia sa, iar pentru ea „este o ușurare să încheie, în sfârșit, cursul de chimioterapie.”

Totuși, deși „drumul spre vindecarea completă este încă lung”, ea așteaptă „cu nerăbdare” să revină la activitatea sa și să participe la câteva evenimente publice în lunile următoare.

„Lupta cu cancerul este complexă, înfricoșătoare și imprevizibilă pentru toată lumea, mai ales pentru cei dragi. Aceasta te pune față în față cu propriile vulnerabilități într-un mod în care nu te-ai gândit niciodată înainte, oferindu-ți în același timp o nouă perspectivă asupra vieții,” a spus Kate Middleton.

Prințesa de Wales a mulțumit, de asemenea, pentru sprijinul și compasiunea primite de familia sa.

„Pentru toți cei care continuă lupta împotriva cancerului – sunt alături de voi, umăr la umăr, mână de mână. Din întuneric poate răsări lumină, așa că haideți să o lăsăm să strălucească puternic,” a încheiat prințesa în mesajul său.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL