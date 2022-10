NATO va organiza săptămâna viitoare exercițiile anuale de descurajare nucleară

NATO va organiza săptămâna viitoare exercițiile sale anuale de descurajare nucleară, în fața escaladării amenințărilor cu folosirea armelor atomice din partea președintelui rus Vladimir Putin, scrie Financial Times. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți că acesta este un „antrenament de rutină”, care are loc în fiecare an.

„Acesta este un antrenament de rutină, care are loc în fiecare an, pentru a menține sistemul nostru de descurajare sigur și eficient. (…) Amenințările nucleare voalate ale președintelui Putin sunt periculoase și iresponsabile. Rusia știe că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu poate fi purtat niciodată”, a declarat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Exercițiul „Steadfast Noon”, cu durata de o săptămână, va implica 14 membri ai alianței NATO și avioane cu capacitate nucleară, alături de capacități suplimentare, cum ar fi avioane de informații și de realimentare. Potrivit sursei citate, exercițiul de o săptămână are rolul de a se asigura că personalul și echipamentele relevante sunt pregătite.

În ultimele săptămâni, președintele rus Vladimir Putin și-a intensificat amenințările de a folosi arme nucleare în cadrul războiului din Ucraina, în ciuda avertismentelor din partea țărilor occidentale că un astfel de pas ar fi întâmpinat cu „consecințe catastrofale”.

Președintele SUA, Joe Biden, a avertizat săptămâna trecută cu privire la „Armageddon” dacă Putin ar folosi arme nucleare.

Exercițiile sunt planificate de mult timp și sunt concepute pentru a transmite un mesaj de securitate, au declarat pentru Financial Times persoane informate despre pregătiri.

„Monitorizăm îndeaproape forțele nucleare ale Rusiei”, a adăugat Stoltenberg. „Nu am văzut nicio schimbare în postura nucleară a Rusiei, dar rămânem vigilenți”.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului. Pe 27 februarie, Putin a ordonat punerea în alertă a forțelor nucleare.

„Dragi colegi, vedeți acțiunile neprietenoase ale țărilor din Vest în ceea ce privește partea economică, despre care știm cu toții, dar înalții oficiali NATO se exprimă agresiv la adresa Federației Ruse, motiv pentru care ordon ministerului apărării și șefului marelui stat major să treacă forțele de descurajare ale Armatei într-un regim special de alertă”, a spus în februarie Putin.

În cele peste șapte luni de război, propaganda de la Moscova și oficialii de la Kremlin au lansat mai multe amenințări cu privire la o eventuală lovitură nucleară.

