LIVE VIDEO/ Revoluție în Kazahstan. Primele unități rusești de menținere a păcii au ajuns în Kazahstan. Ministerul Afacerilor Interne anunță că 18 polițiști au decedat

Protestele din Kazahstan s-au amplificat iar în întreaga ţară a fost decretată starea de urgenţă. Forţele de ordine au deschis focul asupra demonstranţilor iar preşedintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev, a cerut ajutorul Rusiei şi al aliaţilor săi pentru a reprima revoltele.

UPDATE 17:20 Ministerul Afacerilor Interne din Kazahstan anunță că 18 polițiști au decedat. 748 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Gărzii Naționale sunt răniți, scrie Meduza.

UPDATE 17:10 Președintele Kârgâzstanului, Sadyr Japarov, și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au avut o discuție telefonică despre situația din Kazahstan. Discuția dintre liderii celor două state a avut loc la inițiativa părții turce.

UPDATE 16:30 Primele unități rusești de menținere a păcii au ajuns în Kazahstan.

UPDATE 16:18 Zece medici au fost răniți în timpul protestelor, scrie Ria.

UPDATE 15:47 Se trage de aproximativ 20 de minute. Armata a deschis focul și avertizează prin difuzoare că cei care rămân în piață sunt teroriști și vor fi lichidați. În Piața Republicii sunt mai mulți răniți, spun martorii oculari.

UPDATE 15:40 Unii participanți la revoltele din Piața Republicii din Alma-Ata au fost răniți, relatează martorii oculari. „Cei care fug din marginea pieței spun că [forțele de securitate] au tras în instigatorii revoltelor și au văzut cum unii dintre ei cădeau cu siguranță”, a spus unul dintre interlocutorii TASS.

UPDATE 14:53 În centrul orașului Almaty a fost deschis focul, scrie RIA.

UPDATE 14:45 În tot Kazahstanul, cu excepția orașului Almaty, a fost conectat internetul, potrivit serviciului GlobalCheck.

UPDATE 14:30 Uniunea Europeană a cerut Rusiei să respecte suveranitatea şi independenţa Kazahstanului în contextul în care Rusia şi aliaţii săi trimit forţe de menţinere a păcii în ţara central-asiatică.

UPDATE 13:30 Guvernul Kazahstanului a stabilit, pentru următoarele 180 de zile, prețuri maxime pentru gazul petrolier lichefiat de 50-65 tenge (Tenge kazah este unitatea monetară oficială a Kazahstanului) per litru. Inițial, autoritățile și-au propus să mărească costul combustibilului la 120 tenge per litru.

UPDATE 12:50 Președintele din Belarus Aleksandr Lukașenko a îndemnat protestatarii din Kazahstan să își „ceară scuze și să ajungă la un acord cu autoritățile”, scrie RIA.

UPDATE 12:00 353 de polițiști din Kazahstan au fost victime ale confruntărilor cu protestatarii din Almaty, 12 dintre ei au murit, a raportat postul de televiziune Khabar-24 cu referire la biroul comandantului orașului. Potrivit acestuia, cadavrul uneia dintre victime a fost decapitat.

UPDATE 10:40 Ministerul Afacerilor Interne al Kazahstanului a anunțat despre decesul a 12 ofițeri. Anterior, autoritățile au raportat că opt persoane au murit în confruntări cu protestatari.

UPDATE 10:37 Așa arată acum clădirea administrației orașului Almaty, atacată de protestatari.

UPDATE 10:10 Presa rusă a publicat imagini cu trupele ruse de menținere a păcii trimise pentru a „stabiliza situația” din Kazahstan.

UPDATE 9:40 Ministerul Sănătății din Kazahstan a raportat peste o mie de răniți, în timpul protestelor. 400 de persoane au fost internate în spital dintre care 62 – la terapie intensivă.

UPDATE 9:26 Unitățile avansate a Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) și-au început misiunea de menținere a păcii în Kazahstan.

UPDATE 9:24 Rusia trimite trupe de menținere a păcii în Kazahstan, scrie ria.ru.

UPDATE 9:07 În Kazahstan, peste o mie de oameni au suferit de pe urma revoltelor.

UPDATE 9:03 O filială a partidului de guvernământ „Nur Otan” din orașul Taraz a fost cuprinsă de flăcări.

UPDATE 8:55 Președintele Kazahstaului Kassîm-Jomart Tokaev a cerut să fie creat un grup de ancheta care va identifica cauzele revoltelor din Kazahstan și care îi va aduce pe cei responsabili de crearea revoltelor în fața justiției.

UPDATE 8:30 Locuitorilor din Almaty primesc notificări prin SMS că în oraș are loc o operațiune antiteroristă. Toată lumea este rugată să stea într-un loc sigur, relatează RIA.

UPDATE 8:15 Poliția din Almaty a declarat că zeci de protestatari au fost uciși în oraș în timp ce au luat cu asalt clădirile administrative, scrie meduza.

RIA Novosti precizează că „zeci de atacatori au fost lichidați” în noaptea de 6 ianuarie, când au încercat să pună stăpânire pe clădirea poliției din Almaty. În dimineața zilei de 6 ianuarie, TASS și Sputnik Kazahstan au raportat că sute de militari din centrul orașului Almaty au înconjurat Piața Republicii, unde sute de oameni manifestau împotriva guvernului pentru a treia zi.. A avut loc un schimb de focuri, după care militarii au scos cordonul.

UPDATE: 8:05 În Piața Republicii din orașul Almaty a început schimbul de focuri. Potrivit ria.ru, în jurul perimetrului s-au adunat aproximativ 50 de echipamente, inclusiv vehicule blindate, vehicule blindate și camioane militare cu forțe armate de securitate.

„În centrul pieţei sunt circa 200 de instigatori înarmaţi ai revoltelor, unii cu arme de foc. Potrivit corespondentului, s-au tras circa 10 focuri, dar nu au fost forţele de securitate care trăgeau”, a precizat agenţia.

UPDATE 7:50 Operațiunile tuturor băncilor, cu excepția Băncii Naționale, și activitatea bursei de valori sunt oprite în Kazahstan, a declarat, joi, la postul de televiziune Khabar 24, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale din Kazahstan, Olzhas Ramazanov, scrie meduza.

Potrivit lui Ramazanov, activitatea tuturor organizațiilor financiare este suspendată temporar, „ținând cont de desfășurarea operațiunilor de combatere a terorismului de către poliție și ținând cont de întreruperile temporare ale internetului”. Operațiunile tuturor instituțiilor financiare din Kazahstan sunt suspendate din cauza deconectarii internetului.

UPDATE 7:45 Poliția din Almaty a anunțat joi, 6 ianuarie, că zeci de participanți la revoltele din oraș au fost „eliminați” când au încercat să atace clădirile administrative. În prezent, identitățile lor sunt în curs de identificare.

„Aseară, forțele extremiste au încercat să ia cu asalt clădirile administrative, departamentul de poliție din Almaty, precum și administrațiile districtuale și departamentele de poliție. Zeci de atacatori au fost eliminați, lucrăm pentru a le confirma identitate”, a declarat un reprezentant al departamentului de poliție din Almaty, scrie RT.

Internet is being restored in Almaty also, Kazakhstan agencies back to live. Time-machine to the events earlier today