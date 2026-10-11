LIVE TEXT Teritoriul ucrainean, atacat cu peste 110 drone în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1691

UPDATE 09:20 O clădire de locuințe din Odesa a fost avariată în urma unui atac rusesc. Trei apartamente au fost distruse, iar acoperișul a luat foc, fără a fi înregistrate victime. Pompierii au stins incendiul.

UPDATE 09:15 În noaptea de 10 spre 11 octombrie (începând cu ora 18:00 din 10 octombrie), forțele ruse au lansat un atac asupra Ucrainei cu 116 drone de atac.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 94 de drone de tip Shahed (74 dintre acestea fiind cu reacție), Gerber și alte tipuri de drone.

S-au înregistrat impacturi a 10 drone în 7 locații, precum și căderea resturilor acestora în 9 locații.