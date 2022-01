LIVE TEXT/ Revoluția din Kazahstan. Forțe de menținere a păcii din Rusia și Belarus au ajuns în Kazahstan. Un jurnalist și un fotograf, împușcați în picioare

„Forțele de securitate” din Kazahstan au alungat toți manifestanții din Piața Republicii din Almaty. Locul a fost epicentrul protestelor din oraș. Autoritățile au anunțat că au satisfăcut cerințele inițiale ale protestatarilor și au înghețat prețurile la gazul lichefiat pentru mașini, timp de șase luni, la nivelul la care se aflau înainte de creșterea bruscă de la începutul lunii. Uniunea Europeană este „foarte îngrijorată” de evoluţia situaţiei în Kazahstan, zdruncinat de revolte fără precedent, iar trimiterea unui ajutor militar extern aminteşte de „situaţii care trebuie evitate”.

UPDATE 14:48 Jurnalistul canalului de televiziune „Dozhd” Vasily Polonsky și fotograful Vasily Krestyaninov din Almaty au fost împușcați în picioare de bărbați înarmați, scrie meduza.

UPDATE 14:45 Un jurnalist al RT Stanislav Obishchenko a fost reținut în Kazahstan, scrie rt.

UPDATE 14:40 Forțele de menținere a păcii din Rusia și Belarus ajung în Kazahstan, pe aerodromul Zhetygen.

UPDATE 12:45 Un cetățean israelian a fost ucis în timpul protestelor violente care au zguduit Kazahstanul în ultima săptămână, a anunțat sâmbătă ministerul afacerilor externe din Israel citat de Reuters. Este vorba despre un tânăr de 22 de ani care a fost împușcat vineri în capitala financiară Almaty.

Zeci de protestatari și 18 ofițeri au murit, în timp ce sute de oameni au fost răniți și peste 3.000 arestați de la izbucnirea celor mai ample proteste antiguvernamentale din fosta republică sovietică.

UPDATE 12:00 În Almaty, un copil de 11 ani a murit în urma unor focuri de armă, iar un alt adolescent de 15 ani a fost rănit, a declarat Ombudsmanul pentru Drepturile Copilului din Kazahstan.

UPDATE 11:50 Transferul principalelor forțe ale contingentului rus al forțelor de menținere a păcii CSTO în Kazahstan continuă de pe aerodromul Chkalovsky din regiunea Moscova.

UPDATE 11:45 Președintele rus Vladimir Putin a avut sâmbătă o nouă rundă de convorbiri telefonice cu președintele kazah Tokayev, informează Reuters. Acesta i-a transmis liderului de la Moscova că situația din țară este stabilizată și i-a mulțumit, din nou, pentru intervenția militară a Rusiei.

UPDATE 10:25 Germania a oprit exporturile de arme către Kazahstan din cauza tulburărilor din această ţară, informează sâmbătă DPA.

UPDATE 9:50 Autoritățile din Kazahstan l-au reținut pe Karim Massimov, fostul șef al comitetului pentru securitate națională al țării, pentru suspiciuni de trădare, relatează Reuters.

Massimov, care a fost concediat în timpul acestei săptămâni ca urmare a protestelor care au zguduit întregul Kazahstan, a fost reținut împreună cu un număr de alți oficiali din statul kazah, au anunțat reprezentanții comitetului pentru securitate națională. Ceilalți oficiali nu au fost numiți și nu au fost date nici alte detalii cu privire la situație.

Massimov nu a putut fi contactat de jurnaliștii Reuters, anunță agenția de presă.

UPDATE 8 ianuarie, 9:20 În timpul protestelor din Kazahstan, peste 4,2 mii de persoane au fost duse la inspectoratul de poliție, printre deținuți se numără cetățeni străini, a precizat centrul de situație al Ministerului Afacerilor Interne al republicii.

„Printre deținuți se numără cetățeni străini. 4 266 de persoane au fost aduse la poliție. Peste o sută de persoane au fost reținute în regiunea Almaty. Potrivit datelor preliminare, cetățeni străini au fost reținuți”, a declarat Ministerul Afacerile Interne au declarat într-un comunicat.

UPDATE 21:30 Ordinea a fost restabilită în Kazahstan şi situaţia s-a stabilizat, dar persistă focare de rezistenţă ale participanţilor la revolte în diverse oraşe. Conform presei locale, se mai aud împuşcături sporadice, mai ales la Almaty, unde au avut loc cele mai grave violenţe. Presa a mai relatat despre mai multe confruntări, inclusiv o tentativă a manifestanţilor de a pătrunde într-o unitate militară din provincia Actobe şi un asalt asupra unui penitenciar din apropiere de Almaty.

UPDATE 20:00 Peste 100 de participanți la protest au fost reținuți în Almaty.

UPDATE 19:05 Trupele ruseşti sosite în Kazahstan sunt formate din subunităţi de paraşutişti şi militari ai trupelor speciale. Pe lângă TAB-uri şi maşini de luptă ale infanteriei, militarii ruşi au în dotare inclusiv echipamente de război electronic şi drone folosite pentru bruierea comunicaţiilor, care ar putea fi folosite pentru a-i împiedica pe demonstranţi să se coordoneze, să facă poze ori să filmeze abuzurile şi crimele comise de forţele de represiune ale guvernului din Kazahstan.

Servicemen and a Tigr-M SpN vehicle with a rare Arbalet-DM remote operated weapon system from the VDV’s 45th Spetsnaz Brigade arriving in Kazakhstan. 58/https://t.co/zk9RF4HDom pic.twitter.com/clomzGUmMU