LIVE TEXT Dronele ucrainene au atacat o stație de petrol de pe conducta „Druzba”, din regiunea rusă Tambov. Război în Ucraina, ziua 1700

UPDATE 12:34 În noaptea de 20 octombrie, Forțele Armate ale Ucrainei au atacat regiunea Tambov. În urma atacului, s-a produs un incendiu pe teritoriul uneia dintre întreprinderile din districtul Miciurinsk, a anunțat guvernatorul regiunii Tambov, Evgheni Pervîșov.

Potrivit acestuia, nicio persoană nu a avut de suferit, iar în total deasupra regiunii au fost doborâte patru drone.

Ținta Forțelor Armate ale Ucrainei a fost stația liniară de producție și dispecerat „Nikolskoie” de pe conducta „Druzba”, prin care petrolul rusesc ajunge în Ungaria și Slovacia, scrie canalul ucrainean de monitorizare Supernova+, cu mențiunea că un rezervor cu motorină a luat foc.

UPDATE 11:11 Armata rusă a atacat traseul Kiev — Odesa, în raionul Fastiv din regiunea Kiev, a informat șeful Administrației Militare Regionale Kiev, Timur Tkacenko.

În urma atacului asupra autostrăzii, mai multe automobile au luat foc. Există morți și răniți, iar în prezent circulația rutieră pe acel sector a fost restricționată, la fața locului intervenind toate serviciile operative, scrie Hromadske.

„Un alt atac al inamicului asupra oamenilor pașnici care pur și simplu mergeau la muncă, în treburile lor”, a scris Tkacenko.

UPDATE 10:48 Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, intenționează să se întâlnească în curând cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, au informat Reuters și corespondentul Axios, Barak Ravid, citând surse.

Potrivit Reuters, în această săptămână (19-25 octombrie), Witkoff se va deplasa la Oslo pentru a participa la o nouă rundă de negocieri dedicate încetării războiului din Ucraina. La întâlnire vor sosi, de asemenea, Volodîmîr Zelenski și reprezentanți ai Norvegiei, Marii Britanii, Franței, Germaniei, Poloniei, Uniunii Europene și NATO.

Sursele citate au precizat că, după aceasta, Witkoff intenționează să viziteze Rusia și să se întâlnească cu Vladimir Putin.

La întâlnirea cu Putin, Witkoff intenționează să prezinte ideile pentru încetarea războiului elaborate împreună cu Ucraina și partenerii europeni, a menționat jurnalistul de la Axios. În plus, o altă temă de discuție ar putea fi eliberarea din colonia penitenciară rusă a cetățeanului american Stephen Hubbard, în vârstă de 73 de ani. În octombrie 2024, o instanță din Rusia l-a condamnat pe cetățeanul SUA la șase ani și 10 luni de închisoare într-o colonie cu regim comun, sub acuzația de mercenariat.

UPDATE 9:36 Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, refuză să aprobe livrarea unor rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot destinate Ucrainei, deși aliații Kievului au achitat deja costul acestora. Informația a fost publicată de Kyiv Independent și The Washington Post, care citează oficiali ucraineni și americani, precum și alte persoane familiarizate cu situația.

Potrivit surselor citate, Hegseth nu a respins oficial transferul rachetelor, dar nici nu a întreprins pașii necesari pentru aprobarea livrărilor. În același timp, șeful Pentagonului a continuat să aprobe alte forme de asistență pentru Ucraina.

„Hegseth are pe masă contracte pentru rachetele Patriot. Nu le semnează”, a declarat un oficial ucrainean pentru Kyiv Independent.

O altă sursă citată de publicația ucraineană a afirmat că volumul de rachete care așteaptă aprobarea ministrului american este unul considerabil.

„Este greu să numim acest lucru «stocul lunar», pentru că nu există o cantitate prestabilită de care aveți nevoie pentru o lună. Dar este un volum semnificativ. Pare să fie un refuz politic de a semna. Inițial, au fost sistemele de avertizare timpurie privind atacurile cu rachete. Acum, asta. Este clar ce fac”, a afirmat un oficial ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, țările membre NATO au achitat deja costul acestor livrări, însă transferurile așteaptă în continuare aprobarea ministrului american al Apărării.

8:22 Trei persoane au fost ucise, iar alte șase au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra unei clădiri de producție și depozitare dintr-o localitate din raionul Obuhiv, regiunea Kiev, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În urma loviturii, clădirea în care funcționau spații de producție și depozitare a fost cuprinsă de flăcări, scrie sursa citată, precizând că incendiul a fost stins, iar echipele de intervenție continuă lucrările de îndepărtare a dărâmăturilor.

Inițial, autoritățile ucrainene au anunțat că o persoană a murit, iar alte șase au fost rănite în urma atacului asupra unei întreprinderi din raionul Obuhiv. Ulterior, bilanțul victimelor a crescut la trei morți.