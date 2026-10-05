LIVE TEXT Armata rusă a efectuat trei atacuri aeriene asupra comunității Sloveansk. O persoană a murit și altele au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1685

UPDATE 16:35 Forțele rusești au efectuat trei atacuri aeriene asupra comunității Sloveansk, ucigând o persoană și rănind alte trei. Unul dintre răniți era un copil. Vadim Leah, șeful Administrației Militare Sloveansk, a relatat acest lucru pe Facebook, potrivit Ukrinform.

„Astăzi, armata rusă a efectuat trei atacuri aeriene asupra comunității Sloveansk. Două au vizat partea centrală, iar una a lovit satul Sukhanivka. În prezent, se știe că trei persoane au fost rănite. Una dintre ele este un băiat de 13 ani. O femeie a fost ucisă”, a scris Vadim Leah.

Atacurile aeriene au avariat cel puțin patru clădiri de apartamente, 50 de locuințe private și vehicule. Vadim Leah a reiterat că evacuarea este în desfășurare, în special pentru familiile cu copii.

„Nu este nevoie să așteptați până când se anunță evacuarea obligatorie în tot orașul. Ar trebui să plecați acum!”, a subliniat șeful administrației militare.

UPDATE 14:15 În regiunea Donețk, un atac cu drone rusești asupra orașului Kramatorsk a provocat incendiul la 14 mașini. Pompierii au stins incendiul, conform Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În plus, o dronă FPV rusească a lovit o clădire administrativă, provocând un incendiu la acoperișul unei suprafețe de 700 de metri pătrați. Salvatorii au localizat incendiul, dar din cauza amenințării cu bombardamente repetate, lucrările de stingere a incendiilor au fost suspendate.

De asemenea, 4 clădiri rezidențiale private au fost avariate din cauza atacurilor rusești.

„Un garaj și o clădire rezidențială cu 9 etaje au luat foc. Salvatorii au localizat incendiul în casă, dar din cauza amenințării cu bombardamente repetate, lucrările au fost suspendate”, comunică salvatorii.

UPDATE 12:15 Începând cu dimineața zilei de 5 octombrie, atacurile rusești au lăsat fără curent electric un număr suplimentar de consumatori în șase regiuni. Potrivit Ukrinform, Compania Națională de Electricitate „Ukrenergo” a relatat acest lucru pe Facebook.

„Armata rusă continuă să efectueze atacuri asupra infrastructurii energetice civile a Ucrainei. Ca urmare a bombardamentelor, începând de astăzi dimineață, au loc noi pene de curent în regiunile Donețk, Harkiv, Sumî, Poltava, Odesa și Herson. Acolo unde condițiile actuale de securitate permit, lucrările de reparații de urgență au început deja”, se arată în comunicat.

Luni, la ora 09:30, consumul de energie electrică este cu 6,2% mai mare decât în ​​ziua lucrătoare precedentă – vineri, 2 octombrie. Acest lucru se datorează vremii înnorate din unele regiuni, ceea ce reduce eficiența centralelor solare rezidențiale.

Ukrenergo recomandă mutarea consumului maxim de energie în perioada în care centralele solare industriale funcționează cel mai eficient – între orele 10:00 și 16:00. În același timp, între orele 17:00 până la ora 22:00, oficialii din domeniul energiei îndeamnă locuitorii să nu pornească simultan mai multe aparate electrice de mare putere.

UPDATE 10:30 Noaptea, dronele rusești au atacat din nou regiunea Sumî, conform datelor oferite de Serviciul pentru Urgențe al Ucrainei.

„O clădire nerezidențială a luat foc în comunitatea Krolevets. A existat riscul extinderii incendiului. O locuință privată a fost avariată în comunitatea Putîvl. A izbucnit un incendiu de amploare”, au comunicat serviciile.

Toate sursele de incendiu au fost eliminate, iar persoane rănite nu au fost raportate.

UPDATE 08:40 Un incendiu de amploare a izbucnit în regiunea Odesa din cauza unui atac rusesc, informează Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei în dimineața de 5 octombrie.

„Infrastructura industrială a fost avariată. Pompierii au lucrat în condiții extrem de dificile: temperaturi ridicate și semnale repetate de alarmă aeriană. Specialiștii în protecție împotriva radiațiilor, substanțelor chimice și biologice (RCBZ) din cadrul Serviciului de Urgență de Stat Odesa au efectuat o inspecție a teritoriului. Conform rezultatelor măsurătorilor, nu au fost găsite substanțe periculoase, fondul radiațiilor este normal”, potrivit salvatorilor.

Într-un alt district al regiunii, casele de vacanță au luat foc în urma impactului.

Toate incendiile au fost stinse.

„Din fericire, nu există decese sau răniți”, se mai arată în comunicat.

Peste 90 de pompieri din cadrul Serviciului de Urgență de Stat și al Asociației Pompierilor Voluntari din Ucraina au fost implicați în eliminarea consecințelor.