Forțele SUA, în alertă, după cele două explozii din apropierea aeroportului din Kabul: „Facem tot ce putem pentru a fi pregătiți”

Forțele SUA, care ajută la evacuarea afganilor disperați să fugă de talibani, sunt în alertă, după ce zeci de persoane au fost ucise joi, 26 august, inclusiv membri ai echipajului SUA, în urma atacurilor teroriste din apropierea aeroportului din Kabul, scrie Reuters.

Generalul Frank McKenzie, șeful Comandamentului Central al SUA, a declarat că forțele americane urmăresc mai multe atacuri din partea Statului Islamic, inclusiv atacuri cu rachete sau bombe care vizează aeroportul din Kabul și că întreprind tot ce pot pentru a fi pregătiți.

„Facem tot ce putem pentru a fi pregătiți”, a spus McKenzie, adăugând că o parte din informații erau împărtășite cu talibanii și că el crede că „unele atacuri au fost contracarate de ei”.

Cele două explozii și focurile de armă au avut loc joi, 26 august, lângă porțile aeroportului din Kabul – capitala Afganistanului, unde mii de oameni s-au adunat pentru a încerca să intre în aeroport pentru a părăsi țara.

Forțele americane și aliații se luptă pentru a finaliza evacuarea cetățenilor lor și a afganilor, și pentru a se retrage din Afganistan până la data limită de 31 august – stabilită de președintele SUA, Joe Biden.

