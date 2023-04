Finlanda a devenit oficial cel de-al 31-lea stat membru al Alianței Nord-Atlantice

Finlanda a devenit oficial membră a NATO. Astfel, Finlanda, care împarte cu Rusia o graniță de 1 300 de kilometri, este cel de-al 31-lea membru al Alianței Nord-Atlantice. Procesul de aderare a Finlandei la alianță s-a încheiat marți, 4 aprilie, când ministrul finlandez de Externe Pekka Haavisto a semnat ultimul document relevant, pe care i l-a înmânat secretarului de stat american Antony Blinken la sediul NATO din Bruxelles.

