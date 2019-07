Dăncilă, despre Kovesi în funcţia de procuror şef european: Nu cred că este oportună o susţinere

Premierul României, Viorica Dăncilă a declarat vineri, la recepţia de la Ambasada Franţei, acolo unde se afla şi Laura Codruţa Kovesi, că nu este oportună susţinerea fostei şefe DNA pentru funcţia de procuror şef european şi că aceasta trebuie să lămurească anumite lucruri înainte de a candida, notează mediafax.ro

„Opinia mea personală e că fiecare trebuie să îşi lămurescă anumite lucruri atunci când candidează pentru o funcţie şi acesta lucru va fi şi în beneficiul domniei sale. Atâta timp cât există aspecte legate de domnia sa, eu personal nu cred că e oportună o susţinere. (…) Fiecare avem dreptul la opinie, dacă aceste opinii sunt divergente, acest lucru nu este neobişnuit. De fiecare dată am spus că atunci când cineva accede pentru o funcţie nu trebuie să aibă semne de întrebare şi nu mă refer aici doar la doamna Kovesi, ci la oricine ar vrea asta. Ştiţi foarte bine că doamna Kovesi a fost revocată de un ministru care făcea parte din guvernul pe care îl conduc şi susţin ceea ce am susţinut şi atunci”, a spus Viorica Dăncilă.

Kovesi a rămas singură în cursa pentru funcția de procuror șef european, după ce principalul contracandidat al fostei șefe a Direcției Naționale Anticorupție a fost numit în fruntea Parchetului Financiar din Franța.