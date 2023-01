Cum arăta orașul ucrainean Soledar înainte de bombardamente şi cum arată acum. Imagini din satelit

Compania privată americană Maxar Technologies a publicat imagini din satelit în care arată pagubele produse de armata rusă după bombardamentele asupra orașului Soledar din regiunea Donețk, unde au loc în prezent lupte crâncene.

Maxar Technologies a publicat două imagini, una a fost făcută pe 1 august 2022 și una pe 10 ianuarie 2023. În prima imagine, se văd rânduri de case întregi, iar în cea de-a doua nu se vede nicio construcție neafectată sau chiar unele blocuri complet demolate.

Additional before (August 1, 2022) and after (January 10, 2023) #satellite imagery of the town of #Soledar, #Ukraine (lat: 48.663700, long: 38.091763), showing homes, schools and buildings that have been destroyed from the month’s long battle and artillery exchanges. pic.twitter.com/0JtVReyeBF