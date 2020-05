Cotidianul New York Times a publicat pe prima pagină o listă cu numele persoanelor decedate din cauza COVID-19

Cotidianul american New York Times şi-a umplut prima pagină a ediţiei de duminică cu nume de persoane care au murit din cauza noului coronavirus.

Toate articolele, fotografiile şi graficele obişnuite au fost înlocuite cu o listă de nume şi cu fragmente de necrolog pentru a comemora persoanele decedate.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP